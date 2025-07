Tadej Pogacar no piensa soltar el maillot amarillo: "Esto se puede hacer largo"

El esloveno Tadej Pogacar se mostró "muy contento" de haber conquistado el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en la contrarreloj de Cannes, pero aseguró que conservarlo hasta París "se puede hacer largo".

El defensor del título, que persigue su cuarto Tour de Francia, consideró muy buen resultado haber perdido solo 16 segundos en la etapa con el belga Remco Evenepoel, campeón del mundo y olímpico de la disciplina, al que consideró "el mejor contrarrelojista del mundo".

"Estas cinco primeras etapas se me han pasado muy rápido, esto empieza a calentarse, el Tour se anima. Estoy contento de estar de amarillo, aunque por otro lado puede hacerse largo si lo conservamos mañana y pasado", señaló el ciclista del UAE.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. AFP.

Pogacar se mostró satisfecho de su rendimiento contra el crono, solo superado por Evenepoel, y señaló que estuvo mejor que en la contrarreloj de la pasada Dauphiné, que acabó ganando.

"Lo planteé como una batalla conmigo mismo, no he tenido las mismas sensaciones que en la Dauphiné, hoy he conseguido superarme. Sabía que los rivales eran muy duros y perder solo 16 segundos es un buen resultado, detrás del mejor contrarrelojista del mundo", apuntó.

El esloveno no consideró que fuera un fracaso el tiempo del danés Jonad Vingegaard, que perdió 1.21 con respecto al belga: "Esperaba que estuviera más cerca de mi o incluso que me superara, como ya ha hecho en el pasado".

Además del maillot amarillo, Pogacar se enfundó el verde de la regularidad y el de puntos rojos de la montaña. Solo le faltó el blanco de mejor joven, al que ya no opta a sus 26 años: "Pero yo no tengo la sensación de estar envejeciendo. Me siento como un niño sobre la bicicleta".