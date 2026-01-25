Retiro de Juan Sebastián Molano en el Tour Down Under, tras ser golpeado por un canguro

El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates) ha logrado su segunda victoria en el Tour Down Under tras la disputa de la última etapa, con salida y llegada en Stirling y un recorrido de 169.8 kilómetros en el que vio peligrar su triunfo debido a una caída provocada por un canguro al irrumpir en medio del pelotón.

Vine tenía el triunfo en su mano, pero el canguro estuvo muy cerca de jugarle una mala pasada. El paso del animal provocó la caída de numerosos corredores, incluido él, pero para su fortuna evitó lesión alguna y pudo reemprender la marcha con la bicicleta de un compañero para coronarse por segunda vez.

El sábado, su compañero y vencedor del pasado año, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, había tenido que abandonar por una caída, al igual que el noruego Vegard Stake Laengden. Este domingo el UAE perdió en dicho incidente al danés Mikkel Berg y el colombiano Juan Sebastián Molano.

😱🦘 Lío tremendo con un canguro en pleno Tour Down Under: tiró a varios ciclistas, entre ellos a Jay Vine, corredor que ha acabado llevándose la general#TourDownUnder pic.twitter.com/YBK5E1m4nH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 25, 2026

"No puedo imaginar la mala suerte que hemos tenido en los últimos días", afirmó Vine, ganador de esta vuelta en 2023, que recordó que tiene varios compañeros en el hospital y admitió que tuvo la fortuna de salir ileso y poder llegar en el grupo cabecero gracias en buna parte a la ayuda del británico Adam Yates y del portugués Ivo Oliveira.



“Todos los europeos siempre me preguntan cuál es el animal más peligroso de Australia y les digo que los canguros. Estos esperan entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y entonces saltan frente a ti”, apuntó el australiano, al final ganador de la general con 1:03 de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla) y 1:12 respecto a su compatriota Harry Sweeny (EF Education-EasyPost).

La última etapa, como se preveía, se resolvió al esprint. Venció el británico Matthew Brennan (Visma) por delante del neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora Hansgrohe) y del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon).