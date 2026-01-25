Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Retiro de Juan Sebastián Molano en el Tour Down Under, tras ser golpeado por un canguro

Retiro de Juan Sebastián Molano en el Tour Down Under, tras ser golpeado por un canguro

La última etapa de esta carrera de ciclismo, que se lleva a cabo en Australia, estuvo marcada por un accidente donde Juan Sebastián Molano y otros se vieron afectados.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del UAE Team Emirates XRG, se retiró por un accidente con un canguro
Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del UAE Team Emirates XRG, se retiró por un accidente con un canguro
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad