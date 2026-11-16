El ciclista mallorquín del Movistar Enric Mas asegura, en una entrevista con EFE, que conquistar este año la Vuelta a España le ha dado "más tranquilidad", aunque considera que en 2027 tendrá "la misma presión" que siempre.

Antes de participar en una conferencia en la Casa Seat Cupra de Barcelona, el corredor de Artà, de 31 años, atiende a EFE para repasar una temporada en la que ha podido cumplir el "sueño" de ganar una gran vuelta, algo que llevaba persiguiendo durante "muchos años".

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"Ganar la Vuelta simplemente me dio más tranquilidad. En las últimas carreras de este año ya competí así y ahora afrontaré las siguientes pretemporadas con un poco de más tranquilidad", afirma.

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Agradecido con el cariño de la afición

Con su victoria en la general de la Vuelta, el ciclismo español volvió a inscribir su nombre en el palmarés de la carrera doce años después del triunfo de Alberto Contador, en 2014.



Un triunfo que también ha contribuido a aumentar su popularidad. "En Andorra, donde resido, muchísima gente se para y grita mi nombre o me da la enhorabuena mientras entreno. Y eso es de agradecer", explica.

Su camino hasta saborear la gloria en la general de una gran vuelta fue de todo menos fácil. En 2025, sufrió una tromboflebitis en la pierna izquierda durante el Tour de Francia que lo apartó de la competición durante meses. A esta dolencia física se sumaron momentos de bache anímico debido a la dificultad de recuperar su mejor nivel.

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Y, pese a un inicio de 2026 complicado, el líder del Movistar esperaba terminar la temporada a un buen nivel, tanto desde el punto de vista físico como mental.

La ayuda de su equipo fue clave en su resurgir

"Sabía que después de la lesión del año pasado nos costaría mucho coger la forma, pero que al final volveríamos a estar a nuestro nivel", recuerda Mas, quien añade que "la tranquilidad y la ayuda" que le brindó el equipo español fue "muy importante" en su resurgir.

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Al ser preguntado por si durante alguno de los malos momentos por los que pasó se llegó a plantear un cambio de aires, responde: "Cuando estás en casa y tienes tiempo para pensar, piensas en todo, pero sí que es verdad que el equipo siempre me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad. Eso (pensar en un cambio de equipo) tampoco llegó a suceder".

Con todo, la presión seguirá siendo "la misma", sostiene el ciclista de Artà, quien considera que sus rivales no lo tratarán de una manera distinta en el pelotón tras su victoria en la ronda española.

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"En todas las carreras, voy a estar ahí para ganar. Habrá veces que se consiga, habrá otras veces que no, pero para tener un día de gloria hay que pasar muchísimos malos días. El próximo año será un poco cómo lo que hemos visto este 2026", apunta.

Mas, que en 2026 corrió el Giro de Italia y la Vuelta, ya se ha reunido con la dirección del Movistar para empezar a planificar la próxima temporada, si bien explica que todavía no han decidido el calendario.

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"Hubo una primera reunión en la que, tanto ellos como yo, pusimos sobre la mesa lo que teníamos pensado, pero todavía queda mucho por hablar. Les pedí que, por favor, quería un poco de tranquilidad. En diciembre supongo que volveremos a hablar sobre el calendario", relata.

Quiere seguir al "máximo nivel" en el próximo lustro

Mientras, tiene claro que quiere disfrutar del ciclismo -como ha hecho siempre, subraya-, ya sea entrenando, cuidándose o en las carreras y "afrontar las próximas cuatro o cinco temporadas" que le queden como profesional a su "máximo nivel".

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"No porque consigas una victoria o no lo consigas disfrutas más o menos del ciclismo. Yo disfruto del proceso", concluye.