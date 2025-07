"Tadej Pogacar no corre para ser querido, sino para ganar; es muy ambicioso"

"Tadej Pogacar no corre para ser el más querido", asegura a EFE Bernard Hinault, el último francés que ganó el Tour de Francia, cuando se cumplen 40 años de su quinta victoria en la ronda gala.

Aquel 21 de julio se abrió un periodo de sequía en el ciclismo francés que "el tejón" atribuye a "la ausencia del corredor fuera de serie" que "no se puede fabricar, tiene que tener un talento innato" como el que ve ahora en el esloveno, máximo favorito para ganar su cuarto Tour, en el que ve quizá el hombre que supere su palmarés y el del belga Eddy Merckx.

Pregunta: ¿Qué recuerdo tiene de aquel 21 de julio de 1985?

Respuesta: Fue un día muy feliz, pero no más que cuando gané los otros cuatro Tours. Cuando estás en plena competición te centras en lo tuyo, no estás pensando en otras cosas.

P: ¿Por qué pararse en cinco Tours?

R: Yo corría por el placer de la competición, no para ser el mejor de todos los tiempos. Si hubiera querido serlo habría corrido uno o dos años más. Pero para mi era importante salir por la puerta grande, no quería retirarme en un momento de bajón. No fue difícil, lo había decidido y sabía lo que iba a hacer después. Tenía trabajo en mi granja, que era lo que quería hacer.

P: Desde entonces, ningún francés ha ganado, ¿le sorprende?

R: Para ganar el Tour hay que ser un fuera de serie y la casualidad ha querido que en Francia no haya ninguno. Es algo que no se puede fabricar, un ciclista es un ser humano, no una máquina que puedas programar. Hay que tener un talento innato. Eddy Merckx y yo lo teníamos, como Miguel Indurain. Y luego había que trabajar. Pero si no tienes ese talento no hay nada que hacer. No se puede hacer nada si no tienes un ciclista extraordinario.

P: De la hornada actual, ¿cómo analiza a Pogacar?

R: Es el único que se parece a Eddy y a mi. Gana clásicas, gana grandes vueltas y le queda energía para disputar el final de temporada y ser campeón del mundo. Es el más completo y tiene ambición. Me encanta su entusiasmo, se refleja en su forma de correr. Disfruta ganando. Tiene madera para superarnos a Eddy y a mi. La rivalidad con Vingegaard le puede dar más motivación.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. afp.

P: ¿No le parece aburrido tanto dominio?

R: Al revés, creo que su actitud gusta. No regala nada y no tiene por qué hacerlo. Indurain era más generoso, tenía otro talante, solo le interesaba la general del Tour. Pero creo que el público prefiere los competidores, a los que siempre dan el máximo.

P: ¿El mejor Tadej Pogacar ganaría al mejor Hinault?

R: (Risas) No se pueden comparar épocas, pero su forma de correr demuestra que el ciclismo actual no es tan diferente del de nuestra época. Cuando le ves atacar en el Mundial a 80 o 90 kilómetros de la meta, cuando se quita el pinganillo, se fía solo de sus sensaciones, ataca cuando ve al adversario en problemas, sin cálculos... me recuerda a mis años en la bicicleta. Eso le llega al espectador, trasmite espíritu de competición. Marcará una era, veremos dónde están los límites.

P. Los grandes campeones no siempre han sido queridos en el pelotón ni entre los aficionados, ¿corre el riesgo de parecer arrogante?

R: Al público le gustan los ciclistas ofensivos y él lo es. Le da igual pasar a la historia como un ambicioso o lo que piense el resto del pelotón. Pogacar no corre para ser el más querido. Corre para ganar. Si le tienen manía, él puede consolarse diciendo que es el mejor. No corre para caer bien a sus colegas. Así debe ser, esto es ciclismo. Me hace reír que digan que no regala nada ¿Los demás regalan cosas? El que puede ganar, gana, como debe ser.