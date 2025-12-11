Junior vs. Tolima, primer capítulo de la final de Liga BetPlay II-2025; empieza en el 'Metro'

Publicidad
Se busca nuevo campeón del fútbol colombiano. Teniendo en cuenta que Independiente Santa Fe no avanzó a la final en el segundo semestre, habrá nuevo rey en nuestro país. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima llegaron hasta la instancia definitiva y son los únicos que mantienen vivo el sueño de hacerse con la estrella de Navidad, que entrega la Liga BetPlay II-2025.
El conjunto 'pijao' viene de imponerse en su cuadrangular, con 14 puntos, superando a Atlético Bucaramanga, el 'león' y Fortaleza. Por otro lado, el 'tiburón' ganó el 'grupo de la muerte', en donde estaban Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín. Allí, los 'rojiblancos' sumaron 11 unidades y una diferencia de gol de +2, lo que les permitió continuar en carrera.
Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Cristian Báez, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Didier Moreno, Carlos Esparragoza; Yimmi Chará, José Enamorado y Guillermo Paiva. D.T.: Alfredo Arias.
Deportes Tolima: Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Anderson Angulo, Marlon Torres, Samuel Velásquez; Sebastiàn Guzman, Juan Pablo Nieto; Mauricio González Carabalí, Kevin Pérez, Jersson Gonzalez; y Adrián Parra. D.T.: Lucas González.
Día: viernes 12 de diciembre.
Hora: 8:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Jornada: final de ida.
Transmisión: televisión cerrada (WIN Sports).
El pasado 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior de Barranquilla perdió 0-1 contra Deportes Tolima, con anotación de Juan Torres, al minuto 13. De igual manera, el mediocampista del conjunto 'vinotinto y oro', Sebastián Guzmán, fue expulsado al 90+3', dejando con 10 hombres a su equipo.
#ConvocadosDT 📋 Nuestros convocados para disputar el primer partido de la final de la @LigaBetPlayD frente a @JuniorClubSA— Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 12, 2025
TODOS JUNTOS TRIBU❤️🔥 pic.twitter.com/f5amQHdKvA
