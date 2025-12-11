Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Tolima, primer capítulo de la final de Liga BetPlay II-2025; empieza en el 'Metro'

Junior vs. Tolima, primer capítulo de la final de Liga BetPlay II-2025; empieza en el 'Metro'

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, abre sus puertas para el juego de ida entre Junior y el conjunto 'pijao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Junior de Barranquilla y Deportes Tolima jugarán la final de la Liga BetPlay II-2025
