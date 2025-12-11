Junior vs. Tolima, primer capítulo de la final de Liga BetPlay II-2025; empieza en el 'Metro'

Se busca nuevo campeón del fútbol colombiano. Teniendo en cuenta que Independiente Santa Fe no avanzó a la final en el segundo semestre, habrá nuevo rey en nuestro país. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima llegaron hasta la instancia definitiva y son los únicos que mantienen vivo el sueño de hacerse con la estrella de Navidad, que entrega la Liga BetPlay II-2025.

El conjunto 'pijao' viene de imponerse en su cuadrangular, con 14 puntos, superando a Atlético Bucaramanga, el 'león' y Fortaleza. Por otro lado, el 'tiburón' ganó el 'grupo de la muerte', en donde estaban Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín. Allí, los 'rojiblancos' sumaron 11 unidades y una diferencia de gol de +2, lo que les permitió continuar en carrera.

Alineaciones probables para la final de Liga BetPlay II-2025

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Cristian Báez, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Didier Moreno, Carlos Esparragoza; Yimmi Chará, José Enamorado y Guillermo Paiva. D.T.: Alfredo Arias.

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Anderson Angulo, Marlon Torres, Samuel Velásquez; Sebastiàn Guzman, Juan Pablo Nieto; Mauricio González Carabalí, Kevin Pérez, Jersson Gonzalez; y Adrián Parra. D.T.: Lucas González.

Lucas González y Alfredo Arias, entrenadores de Tolima y Junior, respectivamente, se enfrentan en la final de la Liga BetPlay II-2025 Facebook de Tolima

Programación de la final de la Liga BetPlay II-2025

Día: viernes 12 de diciembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Jornada: final de ida.

Transmisión: televisión cerrada (WIN Sports).



Designaciones abitrales para la final entre Junior y Tolima

Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

Carlos Betancur (Valle). Asistente Nro. 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Asistente Nro. 2: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Luis Trujillo (Valle).

Luis Trujillo (Valle). Observador VAR: Abraham González (FCF).

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentan en la final de la Liga BetPlay II-2025 Facebook Oficial de Deportes Tolima

¿Cuándo fue el último enfrentamiento entre 'pijaos' y 'tiburones'?

El pasado 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior de Barranquilla perdió 0-1 contra Deportes Tolima, con anotación de Juan Torres, al minuto 13. De igual manera, el mediocampista del conjunto 'vinotinto y oro', Sebastián Guzmán, fue expulsado al 90+3', dejando con 10 hombres a su equipo.



Convocados de Deportes Tolima para la final de la Liga BetPlay II-2025

#ConvocadosDT 📋 Nuestros convocados para disputar el primer partido de la final de la @LigaBetPlayD frente a @JuniorClubSA



TODOS JUNTOS TRIBU❤️‍🔥 pic.twitter.com/f5amQHdKvA — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 12, 2025