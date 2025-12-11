¿Por qué Nairo Quintana no estuvo en la presentación de equipo del Movistar para 2026?

El mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, explicó los objetivos del equipo para la temporada 2026, durante la presentación de la estructura masculina y femenina en un acto celebrado en Valencia, y subrayó que esperan ayudar al belga Cian Uijtdebroeks a convertirse en el líder que todos esperan.

“Los inicios son muy ilusionares y particularmente este año por las caras nuevas, por los nuevos fichajes. Sobre todo, espero la confirmación y consolidación de la clase media que amenazaron con que éste puede ser un gran año y lógicamente la llegada de Cian (Uijtdebroeks), que ha despertado una cierta sorpresa pero le ayudaremos a ser ese líder que todos esperamos”, indicó el máximo responsable deportivo del Movistar.

Por su parte, el belga Cian Uijtdebroeks, flamante fichaje del equipo hasta 2029, analizó la próxima temporada. “Estoy encantado de estar aquí. El objetivo es ir lo más alto posible en las grandes vueltas y conseguir carreras. La Vuelta al País Vasco, el Tour de Francia estar lo más arriba posible.

Unzué, ante varias decenas de niños de algunas escuelas de ciclismo de poblaciones cercanas a Valencia, se mostró muy orgulloso también del proyecto de futuro del equipo con la creación del ‘Movistar Team Academy’. “Espero que dentro de unos años seáis uno de los que suben a la presentación del equipo”, indicó el manager general del equipo.



Por el escenario desfilaron los ciclistas Albert Torres, Nelson Oliveira, Einer Rubio, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion, Jorge Arcas, Iván Romeo, Orluis Aular, Michel Hessmann, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván García Cortina, Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià, Jon Barrenetxea y Carlos Canal, Enric Mas, Raúl García Pierna, Juanpe López, Pavel Novak, Javier Roma, Jefferson Cepeda y Pablo Castrillo.

Al acto faltaron el colombiano Nairo Quintana porque está acabando en Estados Unidos sus estudios, según explicaron los presentadores, y el italiano Davide Formolo por un “accidente casero” sin importancia.

El ciclista Iván Romeo, de 22 años y que ya es una de las apuestas del equipo, fue uno de los deportistas que participó con un discurso y se mostró muy satisfecho por la confianza recibida por Movistar. “Es lo que más contento estoy es que mi objetivo era año tras año dar un pasito. Con el paciencia del equipo, que no me ha metido presión hemos llegado a un nivel bastante alto. No se puede descansar”

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de una edición del Giro de Italia AFP

En representación del equipo femenino salieron al escenario las ciclistas Tota Magalhaes, Sheyla Gutiérrez, Arlenis Sierra, Paula Ostiz y Mareille Meijering, Sara Martín, Laura Ruiz, Lucía Ruiz, Floortje Mackaij, Carys Lloyd, Francesca Barale, Cat Ferguson, Claire Steels, Liane Lippert, Marlen Reusser, Olvia Baril y Aude Biannic.

La alemana Liane Lippert, una de las referencias del equipo, admitió que uno de sus objetivos para la temporada 2026 es ganar alguna de las Clásicas de las Ardenas y subrayó que le encantaría ganar en la Vuelta a España. “Ha sido un proceso muy bueno, son ya tres años con buenos resultados. Tengo muchas ganas de la nueva temporada y ganar más carreras que antes.

Al acto, celebrado en el Palau de les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y conducido por el exciclista Perico Delgado y la periodista Mónica Marchante, acudieron, entre otras personalidades, la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, o el exciclista valenciano Ángel Casero, actual director de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana.

La alcaldesa de Valencia agradeció en primera persona al presidente ejecutivo de Telefónica, Borja Ochoa, la oportunidad por “elegir Valencia” para esta presentación y les deseó “muchos éxitos” para la temporada 2026 tanto en la escuadra masculina como la femenina.

“Estamos en uno de los parques lineales más grandes de Europa. Ser anfitriones de grandes competiciones es un reto, hemos acogido salidas y llegadas de etapas de la Vuelta, hay varios equipos en esta tierra preparando la próxima temporada. Nos unimos a los valores del ciclismo y os damos las gracias por esta muestra de cariño”, indicó la alcaldesa de Valencia.