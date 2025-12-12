Campeón con Junior se retira de las canchas; "por mi salud es lo mejor"

Rafael Pérez deja el fútbol profesional. El defensor, de gran paso por el Junior de Barranquilla, con el que conquistó cuatro títulos, anunció en un programa de televisión que puso punto y final a su carrera como jugador.

En concreto, en 'DSports Noticias', el cartagenero dio a conocer la noticia de su retiro. "Hemos decidido dejar la actividad profesional. Es una decisión bastante fuerte, pero que es la mejor para nuestra vida, conjuntamente, una decisión con los médicos. Nosotros tuvimos una lesión el año anterior bastante fuerte, de la cual no nos pudimos recuperar, y ha dejado secuelas. El consejo es dejar la actividad de lado, entonces, bueno, yo creo que ese es el momento más duro, pero siempre pensando en no desligarnos de lo que nos apasiona, que es este deporte".

Posteriormente, el jugador, que hasta este año se desempeñó en el Unión Magdalena, habló de las secuelas que le dejó la grave lesión que sufrió. "Yo tengo tres operaciones en el tobillo en el último año y medio. Han dejado secuelas, han dejado un desgaste, han dejado una artrosis degenerativa, y bueno, no queremos exponernos más. Primero, que la capacidad no nos da para seguir compitiendo al más alto nivel y que en un futuro me podría traer consecuencias hasta para hacer vida normal, entonces, fue una decisión bastante dura. Pero la verdad que somos conscientes de la situación, y también estoy tranquilo porque fueron 17 años de fútbol profesional. Fueron 17 años donde pude conseguir todos esos sueños que tuve de niño, hacerlos realidad. Los disfruté demasiado", sentenció.

👋🏻🚨 A sus 35 años, RAFA PÉREZ ANCIA SU RETIRO DEL FUTBOL PROFESIONAL.



“Fue una decisión muy difícil, pero por mi salud es lo mejor. La última lesión fue muy fuerte.” 💭



🤕 Rafa dijo que en el último año y medio ha recibido 3 OPERACIONES en el TOBILLO.



pic.twitter.com/RRLKOmgtwy — Toque Sports (@ToqueSports) December 11, 2025

Así las cosas, Pérez cuelga los guayos a sus 35 años, tras haber vestido las camisetas del Junior, Unión Magdalena, Real Cartagena, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín en nuestro país. Además, pasó por varios clubes en el exterior, entre ellos, CSKA Sofia, Chongqing F.C., Portuguesa, Litex Lovetch, Talleres y San Lorenzo. Durante toda su carrera, el central jugó 477 partidos, en los que anotó 12 goles y dio una asistencia.



El defensa es recordado de gran manera en la hinchada del cuadro barranquillero, tras haber sido varias veces campeón con el equipo. Peréz ganó la liga de 2018-II y 2019-I, la copa en 2017 y la superliga en 2019, consolidándose como uno de los mejores centrales del Junior en los últimos tiempos.

Publicidad

'Rafa' abandonará el fútbol tras una exitosa trayectoria y buscará nuevos horizontes, como lo mencionó hace unos meses, en conversación con Gol Caracol, donde contó que se graduó de administrador de empresas, pensando en su futuro fuera de las canchas.