"Cuando estuve en Real Madrid, los medios me crucificaron; inventaron una imagen falsa"

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, aseguró que los medios españoles lo "crucificaron" cuando salió con una pancarta que ponía "Wales. Golf. Madrid. In That Order" durante la celebración por la clasificación de Gales a la Eurocopa 2020 y reconoció que fue "ingenuo" por no defenderse.

"Estaba celebrando con mis compañeros y alguien puso la bandera delante. ¿Qué se supone que debía hacer? No podía tirarla al suelo, era la bandera de mi país. Los medios españoles me crucificaron", expresó el extremo, que se retiró del fútbol profesional tras el Mundial de Catar 2022 con 33 años, en una entrevista a GC Magazine.

"Nunca jugué tanto al golf como dijeron. La gente inventó una imagen sobre mí que no era real. La gente cree lo que lee y yo probablemente fui ingenuo por no defenderme", añadió el también exfutbolista de los clubes ingleses Southampton y Tottenham, además del estadounidense Los Ángeles.

Bale, que conquistó cinco Liga de Campeones y tres Ligas con el club merengue, explicó que cuatro días después jugó en el estadio Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad con un ambiente adverso.



"Todavía recuerdo aquel partido en el que entré los últimos 30 minutos. Me pitaron sin parar y al final me aplaudían porque jugué muy bien. Mi agente me llamó y me dijo: 'Estás loco, literalmente. Nadie puede soportar esa presión y salir a hacer esas cosas; eres raro'. Le dije que menos mal que era fuerte mentalmente porque no sabía si otras personas lo hubieran soportado", afirmó .

Gareth Bale, exfutbolista galés, jugó en Real Madrid entre 2013 y 2022 AFP

Publicidad

"Muchos jugadores van a Madrid para ser galácticos, pero yo fui a jugar al fútbol. Lo que logré como jugador galés en el extranjero fue increíble", completó.

El exjugador, que confesó que su mejor gol fue la chilena contra el Liverpool en la final de la Liga de Campeones de 2018, que el Real Madrid ganó en Kiev, explicó los aspectos que le llevaron a dejar el fútbol profesional.

Publicidad

“La gente no sabe por lo que pasas en casa. Llegó un punto en el que entendí que la vida es más que fútbol. Mi padre enfermó y eso influyó mucho", explicó.