Gol Caracol  / "Cuando estuve en Real Madrid, los medios me crucificaron; inventaron una imagen falsa"

"Cuando estuve en Real Madrid, los medios me crucificaron; inventaron una imagen falsa"

En una entrevista que ha dado de qué hablar por las polémicas declaraciones, un exjugador del Real Madrid contó lo que vivió en su paso por territorio español.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Jugadores del Real Madrid en un partido de La Liga de España en 2019
AFP

