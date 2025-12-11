Pep Guardiola y su mayor secreto, contado por Erling Haaland: "eso lo ha llevado lejos"

Erling Haaland, delantero del Manchester City, alabó la figura de Pep Guardiola, de quien valoró su esfuerzo, al decir que es el primero en llegar y el último en irse y que esa dedicación a su trabajo es lo que le ha hecho llegar tan lejos.

El delantero noruego habló en el podcast 'The Rest is Football', junto a Gary Lineker y Alan Shearer y puso por las nubes a su entrenador.

"Es el primero en llegar y el último en irse y creo que es lo que le ha llevado tan lejos, por esa capacidad de trabajar tan duro cada día", aseguró el noruego, que dejó otras grandes frases durante la entrevista, como que sólo bebe leche durante la temporada.

"Soy el delantero del Manchester City, tengo que marcar goles. Si no los marco, me cambian por otro. Porque si no hago mi trabajo y no marco goles y no hago las cosas que necesitan, me tienen que sustituir. Así que siempre hay presión para hacerlo bien", aseveró.



La pasada semana contra el Fulham, Haaland cayó en fuera de juego en un partido del City como visitante en dos años, lo que llevó al noruego a admitir que lo que más odia es que le piten fueras de juego.

Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, en un partido de Champions League AFP

"Cuando llegó el VAR mi padre me dijo que me iba a ir perfecto, porque la decisión iba a ser la correcta. Es muy simple, porque no caigo mucho en fuera de juego y eso es por el 'timing'. Si el pase tarda mucho, voy a estar en fuera de juego, así que tengo que estar listo. Lo que más odio es estar en fuera de juego porque entonces el gol no va a valer. Pero si están en posición reglamentaria, aunque estés más lejos de la portería, aún tienes una oportunidad", añadió.

El Manchester City visitó el pasado miércoles 10 de diciembre, el estadio Santiago Bernabéu, donde se midió al Real Madrid en la sexta jornada de la Champions League.