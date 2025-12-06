Partidos EN VIVO HOY 6 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Grandes partidos para este sábado 6 de diciembre en el planeta fútbol. En Alemania juega el Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, en España, entra en acción el Barcelona que visita al Betis del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 6 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Arsenal Femenino vs. Liverpool Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Derby County vs. Leicester City
|7:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium,ESPN 5
|Aston Villa
Arsenal
|7:30 am
Premier League - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Villarreal vs. Getafe
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Sassuolo vs. Fiorentina
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Stuttgart vs. Bayern Múnich
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Augsburg vs. Bayer Leverkusen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. FC Union Berlin
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Heidenheim vs. Freiburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC Köln vs. FC San Pauli
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Burnley
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Sunderland
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Tottenham vs. Brentford
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Bristol City vs. Millwall
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Bournemouth vs. Chelsea
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Everton vs. Nottingham Forest
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Alavés vs. Real Sociedad
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium,ESPN 3, Disney+ Estándar
|Heerenveen vs. PSV Eindhoven
|10:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 4
|Santa Clara vs. Casa Pia AC
|10:30 a.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Nantes vs. Lens
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Inter de Milan vs. Como 1907
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahçe
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 7
|Sutton United vs. Shrewsbury Town
|12:15 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Liverpool
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Real Betis vs. FC Barcelona
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Fortuna Sittard vs. Ajax
|12:45 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Toulouse vs. Strasbourg Alsace
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Inter Miami CF vs. Vancouver Whitecaps
|2:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Chesterfield vs. Doncaster Rovers
|2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Hellas Verona vs. Atalanta
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Feyenoord vs. PEC Zwolle
|3:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 4
|Athletic Club vs. Atlético Madrid
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|París Saint-Germain vs. Rennes
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, TV5Monde, ESPN 2
|FC Famalicão vs. SC Braga
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV