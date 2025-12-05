Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Betis vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de 'Cucho' Hernández en Liga de España

Betis vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de 'Cucho' Hernández en Liga de España

El Betis, que tiene en sus filas a 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, reciben la visita del líder: Barcelona. ¡Prográmese y no se pierda este juego por la Liga de España!

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
'Cucho' Hernández y Lamine Yamal, figuras del Betis y Barcelona.
'Cucho' Hernández y Lamine Yamal, figuras del Betis y Barcelona.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad