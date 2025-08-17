Richard Ríos pegó un fuerte susto en Benfica; antes de duelo contra Fenerbahçe por Champions

Richard Ríos sumó minutos en el debut del Benfica en la Liga de Portugal 2025/2026. El volante colombiano fue de la partida en el triunfo 0-1 de las 'águilas' en su visita al Estrela da Amadora, el sábado anterior. No obstante, el número '20' prendió las alarmas y salió sustituido en los instantes finales.

¿Qué sucedió? Así fue como al 90+5, el oriundo de Vegachí tuvo un fuerte choque de cabezas con un rival, lo que ocasionó que pidiera asistencia médica. Los galenos del club rojo de la ciudad de Lisboa lo atendieron de inmediato y lo chequearon, preguntándole si sentía bien. Ríos Montoya se observó bastante adolorido en los videos que circularon en redes sociales.

Precisamente ese fuerte golpe lo sacó del juego contra Estrela da Amadora, pero afortunadamente para el Benfica, el propio jugador y también para la Selección Colombia el mismo no pasó a mayores, ya que en los medios lusitanos ni tampoco desde el las 'águilas' reportaron más sobre este tema.



Acá el momento en que Richard Ríos se queja de dolor por fuerte golpe de cabezas:

En Portugal causó revuelo antes de este juego por Liga lusitana

Antes de que rodara el balón en el Estádio José Gomes para este encuentro de la segunda jornada del fútbol portugués, el jugador de la Selección Colombia ocupó páginas en los diarios de aquel país y todo porque fue visto en el festival 'Sol da Caparica'. Si bien sólo asistió unos minutos para entregarle personalmente una camiseta al vocalista del grupo 'Menos é Mais'; su visita causó revuelo.

Hasta el punto que desde Benfica, el propio entrenador tuvo que decir que el exPalmeiras había dicho que asistiría y que no infringió ninguna de las reglas.

Richard Ríos con Benfica en juego contra Estrela da Amadora por Liga de Portugal. AFP

"Mientras respeten las normas, todo está bien. No soy la policía; no persigo a los jugadores. Tenemos nuestras reglas, y el atleta (Richard Ríos) las cumplió. Fue al concierto, ofreció su camiseta y se fue a casa. Cumplió", fueron las palabras de Bruno Lage en la rueda de prensa.

Ahora, el club portugués alista para un nuevo desafío, esta vez en el marco de los 'play-offs' de la Champions League; visitarán al Fenerbahçe de Jhon Durán el miércoles 20 de agosto.