Lionel Messi no para de sorprender: la asistencia de 'otro planeta' que da de qué hablar

Inter Miami derrotó a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión, mientras que el LAFC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 0-2 al New England Revolution.

Messi, que no jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto en el partido contra el Necaxa mexicano en la Leagues Cup, ingresó en el segundo tiempo tras empezar el partido de suplente.

El argentino dio la ventaja a su equipo con un gol desde fuera del área en el minuto 84, cuando el marcador era de 1-1, y luego dio una magnífica asistencia de tacón para que el uruguayo Luis Suárez sentenciara el partido.

El Inter suma 45 puntos en la tabla del Este, a siete del líder, el Cincinnati, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.

Messi, por su lado, se vuelve a poner como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

El Philadelphia perdió el liderato del Este al caer derrotado por 1-0 ante el New York Red Bulls con gol del estadounidense Dylan Nealis, mientras que el Cincinnati retomó la primera posición con su triunfo por 1-3 en Portland.

Evander marcó ante su exequipo el tercero del Cincinnati y ya lleva 16 goles en liga.

El flamante fichaje del LAFC, el coreano Son Heung-min, se estrenó en Boston como titular y jugó los 90 minutos en un partido que los angelinos ganaron por 0-2 con goles del estadounidense Mark Delgado y del canadiense Mathieu Choinière.

El Orlando City de Óscar Pareja derrotó por 3-1 al Kansas City con goles del argentino Ramiro Enrique -el segundo- y del colombiano Nicolás Rodríguez -el tercero-.

Lionel Messi anotó doblete y dio una asistencia en la victoria de Inter Miami sobre LA Galaxy AFP

Toronto y Columbus Crew empataron 1-1 con gol del uruguayo Diego Rossi -su decimotercero- para los estadounidenses.

El Minnesota derrotó por 1-0 al Seattle con gol del argentino Joaquín Pereyra y se puso segundo en el Oeste, a dos puntos del líder, el San Diego, que jugará el domingo.

Finalmente, el Colorado derrotó por 3-1 al Atlanta con un doblete del delantero brasileño Rafael Navarro, que lleva 10 goles esta temporada.