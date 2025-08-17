Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La curiosa regla por la que le anularon un gol a Crystal Palace contra Chelsea

La curiosa regla por la que le anularon un gol a Crystal Palace contra Chelsea

Para la temporada 2025/2026 de la Premier League entraron en vigencia unas nuevas reglas y a Crystal Palace, club de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, le aplicaron una.

El gol de Eberechi Eze, para Crystal Palace contra Chelsea, fue anulado en la Premier League
El gol de Eberechi Eze, para Crystal Palace contra Chelsea, fue anulado en la Premier League
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 17, 2025 09:47 a. m.