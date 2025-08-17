La curiosa regla por la que le anularon un gol a Crystal Palace contra Chelsea

La Premier League, una de las mejores ligas del mundo, abrió su telón el pasado viernes 15 de agosto, con la victoria 4-2 de Liverpool sobre Bournemouth. Desde entonces, uno a uno han ido debutando los diferentes clubes ingleses y este domingo 17 de dicho mes fue el turno para el Crystal Palace, donde juegan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Los vigentes campeones de la FA Cup y Community Shield visitaron a Chelsea, en Stamford Bridge, y se presentó una acción que dio de qué hablar. Y es que, para esta temporada, cambiaron ciertos aspectos en el reglamento y una de esas nuevas normas se aplicó en medio del compromiso, afectando a las 'águilas', que se ilusionaban con la victoria.

Jugadores de Crystal Palace celebraban su gol contra Chelsea, por Premier League, pero fue anulado AFP

Cuando transcurría el minuto 20, Eberechi Eze se hizo cargo de un tiro libre, el cual finalizó en gol. Sin embargo, el árbitro recibió el llamado del VAR. Muchos se preguntaban si había sido infracción o fuera de lugar, pero la realidad fue otra. A través de una cuenta oficial, donde explican los temas arbitrales, se dio a conocer la razón de que lo anularan.

Polémica en Stamford Bridge: Eze había marcado el 1-0 de Crystal Palace vs. Chelsea, pero todo fue anulado por este empujón. ¿Qué te parece?



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KT4csXLl7s — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

"Tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la decisión original de gol a favor del Crystal Palace. "Luego de mirar la acción, el número seis del equipo visitante está a menos de un metro de la barrera en el momento del remate. Por lo tanto, es tiro libre indirecto y gol anulado", explicaron. De esa manera, las 'águilas' se quedaron con las ganas de celebrar.

LA EXPLICACIÓN DE LA PREMIER: el gol del Crystal Palace se anula, porque Guehi estaba a menos de un metro de la barrera ✍️



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jHuzsMI9wS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025