Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Enrique se fue de frente contra Gianluigi Donnarumma; ¡él lo sacó del PSG!

Luis Enrique se fue de frente contra Gianluigi Donnarumma; ¡él lo sacó del PSG!

El estratega español no se anduvo con rodeos y le aceptó al golero italiano, de manera contundente, que fue él quien tomó la decisión de sacarlo del equipo.

Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma, protagonistas de lío en el PSG.
Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma, protagonistas de lío en el PSG.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 05:54 p. m.
Editado por: Gol Caracol