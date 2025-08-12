Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán genera dudas en Fenerbahçe pese a gol contra Feyenoord: "No pudo haber hecho más"

Jhon Durán genera dudas en Fenerbahçe pese a gol contra Feyenoord: "No pudo haber hecho más"

El delantero colombiano Jhon Durán anotó su primer gol oficial con el Fenerbahçe, sin embargo, en su propio equipo señalan que están en deuda en un aspecto del juego.