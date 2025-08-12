Jhon Durán genera dudas en Fenerbahçe pese a gol contra Feyenoord: "No pudo haber hecho más"

El Fenerbahçe remontó un 1-0 en contra para derrotar al Feyenoord neerlandés por 5-2 en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Champions League, asegurando así su pase a la ronda de play-off. El conjunto amarillo y azul se enfrentará al Benfica en la ronda de play-off.

Los goles que dieron la victoria a nuestro equipo en el Estadio Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex fueron anotados por Archie Brown en el minuto 44, Jhon Duran en el minuto 45+2, Fred en el minuto 55, Youssef En-Nesyri en el minuto 83 y Anderson Talisca en el minuto 90+5.

Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto: AFP

Los goles del equipo visitante fueron obra de Watanabe en los minutos 41 y 89.



El problema de Jhon Durán en el Fenerbahçe

Luego del encuentro, como es habitual, se llevó a cabo la rueda de prensa y el DT portugués José Mourinho dio unas sorpresivas declaraciones del delantero colombiano. “Mis jugadores lucharon con todas sus fuerzas. No es fácil para algunos jugar los 90 minutos. Jhon Durán no pudo haber hecho más. Tenemos que centrarnos en el partido contra Göztepe”, dando a entender que al exAl Nassr todavía le pasa factura su estado físico.

Acto seguido, a 'Mou' le consultaron de manera puntual por los refuerzos, aunque no le gustó mucho y prefirió profundizar. “A veces, es mejor no hacer nada que equivocarse. Todo el mundo ha visto las contribuciones de Semedo, Durán y Skriniar. Nunca comento públicamente los fichajes”, remarcó el 'luso'.

Por último, el estratega puso su mirada sobre el Benfica, el rival en la próxima ronda. “Sí, podemos jugar la Champions League y podemos ganar a muchos equipos. Pero ahora mismo, jugaremos contra un gran equipo en la siguiente ronda, y el partido de vuelta se jugará en Lisboa. Ese equipo ha invertido mucho dinero en reforzarse. Tenemos una gran tarea por delante, pero ante todo, disfrutemos de nuestro primer partido en casa. Luego veremos qué pasa”, concluyó.