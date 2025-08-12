“A los jugadores de Millonarios les toca agachar la cabeza y aguantar las puteadas”

Millonarios suma tres derrotas y un empate en los cuatro partidos que tiene disputados en la Liga BetPlay 2025-II de la mano de David González, algo que tiene los ánimos caldeados entre los hinchas, quienes se han hecho sentir en las tribunas contra los dirigentes y los jugadores, por el mal rendimiento que está mostrando el equipo en este segundo semestre.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Óscar 'Pájaro' Juárez, campeón con los 'embajadores' en 1987 y 1988, quien vive en Bogotá y sabe el sentir de los aficionados, quienes están dolidos por el mal nivel del equipo.

"El presente de Millonarios es, digamos, muy malo. De 12 puntos ha hecho uno, estar último en la tabla, y bueno, no se ve la respuesta por ahí dentro del campo de juego, entonces no es muy llamativo y es muy preocupante. Cada vez se hace más difícil. No sé si podrán entrar a los cuadrangulares, porque la brecha se va haciendo cada vez más grande a medida que pasan los partidos", comenzó diciendo de entrada en charla con este portal el otrora delantero argentino.

¿A este Millonarios no le hacen falta hombres de jerarquía, de experiencia?

“Indudablemente no veo por ahí. Juan Pablo Vargas, de pronto, pobre el mono Andrés Llinás que se lesionó, pero Vargas por ahí es jugador de selección; después, el resto son todos chicos. Es un equipo que jerarquía no se ve. Hoy Millonarios no tiene, no tiene. Creo yo que por ahí un delantero de jerarquía podía hacer los goles contra el Cali. Entonces, hoy lo que toca es agachar la cabeza, aguantar la puteada, procurar entrar en los cuadrangulares. Se hace difícil cada fecha que pasa. El hincha tiene razón cuando te putea, la mayoría de las veces tiene razón. Y en este caso vos fíjate que el otro día en un partido contra Cali que supuestamente es el clásico más añejo, un clásico importante, y había 15 mil personas. Entonces Millonarios hoy no es atractivo".

Hinchada de Millonarios FC @MillosFCoficial

¿Le hace falta un ‘nueve’ a este Millonarios, tras salida de Falcao?

“Primero, con respecto al tema de Falcao nosotros fuimos demasiado injustos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todos: los hinchas —los meto a todos en una bolsa, aunque sé que no fueron todos—, los periodistas… todos, todos fuimos injustos con Falcao que es uno de los mejores jugadores de la historia y vino a jugar a Millonarios. Si te pones a ver, terminó goleador del equipo en el cuadrangular, y nosotros fuimos injustos. Y a veces ni las disculpas públicas quedan para pedirle a Falcao. Y después, lo otro veo por ahí una nebulosa en el tema de los delanteros, porque en un partido juega Marimón, en otro juega Giordana, en otro juega otro… Entonces, no veo el orden de los delanteros. En un partido estuvo primero Carvajal, estuvo Marimón, y el tercero era Giordana, que es el jugador extranjero. O sea, estamos todos locos. Si tu traes un extranjero, tiene que ser titular. Si no, ¿para qué lo traes?".

¿Qué opina de David González?

“Esto es simple: termina el semestre, pienso yo, un técnico se debe reunir con los directivos y debe decir: “Necesito refuerzo en esta posición, en esta, en esta, en esta, en esta. Listo. Y de ahí, el directivo mostrará cuatro o cinco opciones por cada puesto, y el técnico elegirá. Además, cuando el resultado no haya caído, no le pongamos más. Y aparte, prometer un título… Eso está fuera de contexto. Prometer un título está fuera de contexto por como lo prometió. Entonces, te digo la verdad: muy triste”.

Óscar Pájaro Juárez, en su paso por Millonarios. Foto: El Espectador

Usted conoce a la hinchada, ¿la ve golpeada y sin ilusión?

“Me da pena por los hinchas, me da pena que llevamos el estandarte del club, lo que llevamos la historia, lo que llevamos el amor hacia Millonarios. Hoy estamos de capa caída, creo yo que esperemos, Dios y la Virgen, que yo esté equivocado y se pueda revertir. Y que hagamos fuerza y que entremos en los cuadrangulares, y ya dentro de los cuadrangulares pueda ser otra historia. Pero así como está el panorama hoy, Millonarios hoy no es un equipo que te invita a ir”.