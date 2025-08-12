Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A los jugadores de Millonarios les toca agachar la cabeza y aguantar las puteadas"
“A los jugadores de Millonarios les toca agachar la cabeza y aguantar las puteadas”

Un exjugador dos veces campeón con Millonarios de la Liga colombiana habló con Gol Caracol sobre el mal momento que vive el equipo 'embajador', que nada que gana en la Liga BetPlay 2025-II.