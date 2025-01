A James Rodríguez lo intentaron convencer para que fiche por un equipo grande de México

El volante colombianoJames Rodríguez fue tendencia este miércoles luego de que reapareció en la Kings World Cup Nations, torneo que tiene como protagonistas a influencers de todo el mundo que administran cada selección con jugadores amateurs que han sido previamente escogidos. Mientras el futbolista estaba en el stream en vivo, otro creador de contenido se acercó y le insinuó que fichara por un equipo grande de México al regalarle la camiseta.

El cucuteño estaba junto a los otros presidentes de Colombia (Pelicanger, Juan Guarnizo, La Parce y Westcol) en plena transmisión del duelo contra Uzbekistán, cuándo de la nada apareció el influencer mexicano Werever con la camiseta del América de México y le dijo: "James para que te acostumbres".

El jugador colombiano entre risas le dijo que no y que después le recibía la camiseta.

El Werever convenciendo a James Rodríguez de jugar en el Club América😎💛

Ahora bien, lo más curioso, es que en las redes sociales, los aficionados del América de México dejaron en claro que no les parecía buena idea fichar a James.

"No gracias, claramente James es un gran jugador, pero si ya son varios clubes en los que ha salido mal o prácticamente ni juega, mejor de lejitos", reaccionó uno de los internautas.

Otros le criticaron al '10' sus actuaciones a nivel de equipos. "James solo se mata para su selección pero en clubes no más no, el we está hecho para selección, no para clubes", dijo otro internauta.

Cabe recordar, que, James sí tiene una oferta formal del Junior de Barranquilla y según dijo el máximo accionista del 'tiburón', Fuad Char, el volante arribará a Medellín este viernes a analizar la oferta.