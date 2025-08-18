Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Por patada a colombiano, Argentina tiene baja sensible para Eliminatorias; a cumplir sanción

Por patada a colombiano, Argentina tiene baja sensible para Eliminatorias; a cumplir sanción

Este lunes el DT Lionel Scaloni dio a conocer la lista previa de convocados de Argentina para las dos últimas fechas de los clasificatorios al Mundial de 2026.