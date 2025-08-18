Jhon Solís, tras los pasos de Luis Díaz; histórico de Europa podría ser su nuevo destino

El fútbol colombiano continúa proyectando figuras que buscan abrirse camino en las ligas más competitivas del mundo. Uno de los nombres que más interés ha generado en los últimos días es el de Jhon Elmer Solís, mediocampista de 20 años nacido en Guacarí, (Valle del Cauca). Con su juventud y talento, el jugador se ha convertido en una de las apuestas de futuro para el balompié nacional, y su presente en el Girona de España podría estar próximo a un giro importante.

Solís arribó al conjunto catalán en el verano de 2023, cuando el club desembolsó cerca de seis millones de euros por su ficha, convirtiéndose en una de las incorporaciones más relevantes para la institución en ese mercado. Desde entonces, el colombiano ha disputado 48 encuentros oficiales en todas las competiciones, acumulando 1.466 minutos en cancha, con un gol y una asistencia, como registros estadísticos. Más allá de las cifras, lo que ha llamado la atención de los especialistas es su capacidad para desempeñarse en distintas zonas del mediocampo, aportando equilibrio en defensa y salida clara hacia el ataque.

Su proceso de adaptación al fútbol español no ha sido sencillo, pues ha tenido que alternar entre la titularidad y la suplencia en un equipo que en la última temporada compitió en la Champions League, uno de los escenarios más exigentes del balompié mundial. Sin embargo, su juventud y condiciones técnicas le han permitido mantenerse en consideración tanto para el cuerpo técnico como para varios clubes que lo siguen de cerca.



¿Nuevo destino para Jhon Solís?

Jhon Elmer Solís, colombiano al servicio del Girona de España AFP

La incertidumbre sobre el futuro del centrocampista ha crecido en las últimas semanas. La prensa europea ha señalado que el jugador se encuentra en el radar de varios equipos, especialmente en Portugal. El diario 'Mundo Deportivo' informó que un histórico del país luso estaría interesado en retomar negociaciones por el futbolista, luego de haberlo sondeado en temporadas anteriores.

Publicidad

"El colombiano tiene mercado y varios clubes, repartidos entre Primera División, Segunda y alguna liga del extrangero, como ya pasó con el Oporto en la pasada campaña, han preguntado por su situación y han mostrado algo más que interés. El futuro del cafetero está en el aire", señaló el medio citado.

El Porto, club con tradición de apostar por futbolistas colombianos, aparece nuevamente como posible destino de Solís. El mediocampista, de hecho, fue visto recientemente en suelo portugués, lo que aumentó las especulaciones sobre un eventual traspaso. La institución azul y blanca ha sido cuna de figuras cafeteras que dejaron una huella imborrable, como Radamel Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz, todos con un exitoso paso que marcó la historia del club.

Publicidad

🚨 Jhon Solis será muito provavelmente reforço do FC Porto! O médio está na cidade do Porto e foi exposto pelas redes sociais da companheira. pic.twitter.com/p0gJQUNJbA — ؘ (@DRPFCP) August 18, 2025

La posibilidad de un fichaje no solo representaría un salto en la carrera del jugador, sino también la oportunidad de seguir un camino ya recorrido por compatriotas que encontraron en la liga portuguesa un trampolín hacia la élite del fútbol europeo. No obstante, cualquier movimiento deberá pasar por las condiciones contractuales que actualmente lo vinculan con el Girona hasta junio de 2028.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Jhon Solís se sitúa en 2,5 millones de euros, una cifra accesible para equipos con aspiraciones de crecimiento y que reconocen en él un mediocampista con margen de evolución.