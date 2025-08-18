Huracán vs. Once Caldas, EN VIVO; hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana

El Huracán argentino recibe este martes al colombiano Once Caldas, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la obligación de emparejar el resultado tras caer 1-0 en la altura de Manizales en el choque de ida.

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Buenos Aires, se jugará la revancha y el equipo que avance a los cuartos de final tendrá que medirse con el ganador de la llave entre los ecuatorianos Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Hora y dónde ver Huracán vs. Once Caldas por Copa Sudamericana

Huracán vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana AFP

La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Huracán vs. Once Caldas, está programada para este martes 19 de agosto en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina, en donde rodará la pelota desde las 5:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'DGO' y 'DSPORTS+ Plus'.

Once Caldas logró una mínima ventaja en el primer encuentro, disputado el martes pasado en el estadio Palogrande de Manizales, gracias a un tanto de penal de Dayro Moreno, en la única pelota que no pudo contener el arquero Hernán Galíndez, figura del partido con sus atajadas.

El equipo de Frank Darío Kudelka sintió el rigor de los 2.150 metros de altura, pero ahora apostará por hacerse fuerte de local para revertir el resultado ante una escuadra colombiana que no pasa por el mejor momento futbolístico.

El 'globo' sumó tres puntos por el torneo argentino el último sábado tras derrotar a Argentinos Juniors como local por 1-0, con gol de Agustín Urzi sobre el final, que lo ubicó en el tercer lugar de la zona A, con nueve puntos en cinco partidos.

Por su parte, Once Caldas visitó a Alianza Valledupar el viernes y regresó con un punto tras el empate 0-0 en un encuentro en el que Hernán Darío Herrera paró en cancha a mayoría de suplentes, lo que deja al 'albo' en el anteúltimo lugar de la tabla del torneo colombiano, con solo tres puntos en seis partidos.

- Alineaciones probables:

. Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Matías Tissera. Entrenador: Frank Darío Kudelka.

. Once Caldas: James Aguirre, Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta, Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta, Dayro Moreno. Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (BRA).