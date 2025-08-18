Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Huracán vs. Once Caldas, EN VIVO; hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana

Huracán vs. Once Caldas, EN VIVO; hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando enfrenten como visitantes al ‘globo’.

Huracán vs. Once Caldas, por los octavos de final de Copa Sudamericana
Huracán vs. Once Caldas, por los octavos de final de Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 18, 2025 12:30 p. m.