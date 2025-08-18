Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Falcao García lo metieron en ‘lista negra’ de “fracasos” de un club; nombres considerables

A Falcao García lo metieron en ‘lista negra’ de “fracasos” de un club; nombres considerables

Al delantero colombiano Falcao García lo incluyeron en una serie de nombres que no recuerdan con cariño en Europa, por un paso discreto.