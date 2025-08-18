A Falcao García lo metieron en ‘lista negra’ de “fracasos” de un club; nombres considerables

Falcao García forjó una carrera llena de éxitos y reconocimiento en Europa, pero también tuvo un discreto paso por la Premier League de Inglaterra, donde vistió las camisetas de dos equipos: Chelsea y Manchester United.

Su estadía en esos clubes británicos no es recordada de buena manera, en especial por lo mediático que es el cuadro de los ‘red devils’, donde, aunque marcó unos goles y dio algunas asistencias, nunca pudo asentarse y ser el artillero que todos esperaban.

Por eso, y ante los fallidos fichajes que ha tenido el Manchester United en los últimos años, en especial en la posición de delantero, en el diario ‘The Sun’ dieron un listado de los atacantes que más “fracasaron” en el importante club inglés.

“Se revelan los delanteros más fracasados del Manchester United. El club ha gastado una fortuna intentando reemplazar a Robin van Persie, el último delantero en marcar más de 20 goles en una temporada”, detallaron de entrada en el citado medio inglés.



Falcao García entre delanteros que fracasaron en Manchester United

En el listado el futbolista colombiano aparece en la décima posición, dejando apenas 4 goles y 5 asistencias en la temporada en la que estuvo en el equipo de los ‘red devils’, que fue en 2014/15. El ‘Tigre’ alcanzó a disputar 29 partidos, pero la mayoría de ellos entrando desde el banquillo de suplentes.

En esta ‘lista negra’ de delanteros que no brillaron en Manchester United también incluyeron otro sudamericano, como lo es Ángel Di María, quien llegaba directamente del Real Madrid.

“Di María fue fichado por el Real Madrid en 2014 como superestrella por 60 millones de libras. El argentino sólo pasaría una temporada en Manchester antes de ser vendido al Paris Saint-Germain. Tuvo un comienzo maravilloso con un glorioso pase contra el Leicester City. Sin embargo, solo pudo marcar dos goles más en la Premier League, cada uno con un coste de 20 millones de libras”, explicaron sobre el dinero que les costó.

Lo cierto es que en la estadía de Falcao y Di María estuvo marcada por la presencia del técnico neerlandés Louis Van Gaal, quien no les dio mucho protagonismo y hasta años después se confesó que fue muy crítico con ambos, quienes no eran de su entera confianza.

En el listado de delanteros que fracasaron en Manchester United aparecen los siguientes nombres de estrellas: Antony Martial (Francia), Romelu Lukaku (Bélgica), Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suecia); Rasmus Hojlund (Dinamarca); Edinson Cavani (Uruguay); Jadon Sancho (Inglaterra); Amad Diallo (Costa de Marfil); Antony (Brasil); Falcao (Colombia); Joshua Zirkzee (Países Bajos); Alexis Sánchez (Chile); Ángel Di María (Argentina); y Memphis Depay (Países Bajos).