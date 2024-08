A Jhon Arias lo rajaron en Fluminense: calificación y lo que dijeron tras juego con Gremio

El pasado martes, Fluminense cayó por 2-1 frente a Gremio por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores, con Jhon Arias como titular y principales figuras dentro del terreno de juego.

No obstante, en la prensa brasileña no quedaron muy contentos con la actuación, tanto, que las bajas calificaciones y críticas no se hicieron esperar hacia el colombiano, quien actualmente está en la mira de un histórico del fútbol europeo, para este mismo mercado de fichajes.

“Jhon Arias remató de primera, lo detuvo Rodrigo Ely, que por poco estuvo a punto de abrir el marcador para Fluminense . Buenas asociaciones con Ganso por la derecha. El rendimiento cayó cuando cambió de bando con Keno", reveló ‘Globo Esporte’ en su portal web, analizando lo que fue la participación del ‘cafetero’ en el campo contra Gremio.

Sumado a eso, el mismo portal web le dio una calificación de 5.5 al extremo de 26 años, enfatizando en el mal resultado que el cuadro de Río de Janeiro se lleva de cara a lo que será el partido de vuelta en la serie. Este, se disputará en el estadio Maracaná.

Cabe destacar que el colombiano disputó todo el encuentro, recibiendo el respaldo total de su entrenador, Mano Menezes, quien una vez terminó el encuentro mostró su inconformismo por la derrota, enfatizando en que todavía quedan 90 minutos para revertir la situación: "No fue el resultado que queríamos, pero vamos a trabajar para jugar al nivel que lo hicimos aquí, con una llegada más fuerte al área para intentar construir la victoria y la clasificación".