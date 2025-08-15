Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fue jugador de la Selección de Ecuador y lo condenaron a ocho meses de prisión

Fue jugador de la Selección de Ecuador y lo condenaron a ocho meses de prisión

Esta noticia que tiene como protagonista a esta figura de la Selección de Ecuador ha causado revuelo en su país. Conozca todos los detalles y de lo que se le acusa.

Jugadores de la Selección de Ecuador.
Jugadores de la Selección de Ecuador.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 15, 2025 09:58 p. m.
Editado por: Gol Caracol