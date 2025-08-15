Fue jugador de la Selección de Ecuador y lo condenaron a ocho meses de prisión

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, exjugador de la selección de su país y que actualmente hace parte del Guayaquil City, de la segunda división de Ecuador, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación, según informó este viernes 15 de agosto la Fiscalía de aquella nación sudamericana.

¿Por qué fue condenado Miller Bolaños, exjugador de la Selección de Ecuador?

La sentencia fue dictada por un juez del cantón (municipio) de Daule, en la costera provincia de Guayas, bajo un procedimiento abreviado, donde el acusado acepta su culpabilidad a cambio de recibir una pena reducida.

Miller Bolaños en su paso por Tijuana de México. AFP

Miller Bolaños, de 35 años, fue procesado íntimamente por tenencia de arma de fuego, pero la Fiscalía reformuló cargos tras aportar nuevos testimonios.

De acuerdo a estos testigos, Bolaños ingresó violentamente a una vivienda, agredió físicamente a una persona y amenazó de muerte a cuatro más, para posteriormente hacer disparos cerca de los presentes el pasado 15 de junio.

Bolaños fue detenido en la urbanización de La Aurora, del cantón Daule, puesto que miembros de la Policía encontraron un arma de fuego en el vehículo de su propiedad, pero fue posteriormente puesto en libertad condicional mientras continuaba la investigación del caso.

Durante el proceso, Bolaños tenía prohibido salir del país y estaba obligado a presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales.



¿En qué equipos ha jugado Miller Bolaños?

El delantero, de 35 años, ha militado anteriormente en Barcelona, Liga de Quito y Emelec, mientras que fuera de Ecuador ha vestido las camisetas de los mexicanos Chivas de Guadajara y los Xolos de Tijuana, y del brasileño Gremio, entre otros clubes. Entre su palmarés destacan una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas; todos con Liga de Quito.