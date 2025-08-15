Publicidad

¿Por qué James Rodríguez no jugó en Necaxa vs. León, por la Liga MX?

¿Por qué James Rodríguez no jugó en Necaxa vs. León, por la Liga MX?

Segundo partido consecutivo en el que no está el mediocampista colombiano, James Rodríguez, pero desde territorio mexicano aclararon la situación y revelaron la razón.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, no estuvo contra Necaxa por una lesión muscular
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 09:33 p. m.