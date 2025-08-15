¿Por qué James Rodríguez no jugó en Necaxa vs. León, por la Liga MX?

James Rodríguez no ha tenido el arranque de temporada que esperaba. El 11 de mayo puso punto final a su primer semestre con la camiseta del Club León, firmando dos goles y un total de seis asistencias y llegando hasta cuartos de final de la Liga MX. Desde ese momento, disfrutó de unas merecidas vacaciones y, el pasado 13 de julio, regresó a la acción con el equipo.

El primer partido del segundo semestre fue frente a San Luis, donde perdieron 0-1 y jugó 28 minutos. Posteriormente, fue titular y disputó el compromiso completo en el triunfo 1-0 sobre Chivas de Guadalajara y también en la derrota 1-4 contra Cruz Azul. Sin embargo, las cosas cambiaron y fue baja sensible en la caída 1-3 con Monterrey, llevado a cabo el 11 de agosto.

Se esperaba que la suerte mejorar, pero no fue así. Este viernes 15 de agosto, León visitó a Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes, por la fecha cinco de la Liga MX, y el volante, James Rodríguez, brilló por su ausencia. Nuevamente, no estuvo entre los convocados, tal y como lo había adelantado el periodista, Paco Montes, quien sigue a esta institución.

"El gran James Rodríguez no viajó a Aguascalientes con el Club León. Persiste el tema de la lesión muscular y, por eso, se pierde el choque contra Necaxa", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Pero no fue lo único y, con el fin de evitar especulaciones, aclaró temas con relación al futuro del '10' de la Selección Colombia, tomando como base el mal inicio del equipo.

Publicidad

"Se entiende que el momento del Club León da para especular y crear rumores, pero al menos con el tema de James Rodríguez y lo que se viene en su carrera, él desea cumplir el contrato hasta que finalice el torneo (después ya se verá); no es nada más. Su ausencia en los últimos compromisos es por lesión muscular; así de simple, no es nada más", sentenció en redes.

James Rodríguez, futbolista colombiano, en un partido del Club León en la Liga MX AFP

Alineación titular de León vs. Necaxa, por la Liga MX

Óscar Damián García; Valentín Gauthier, Stiven Barreiro, Sebastián Santos, Rodrigo Echeverría; Fernando Beltrán, Nicolás Fonseca; José Alfonso Alvarado, Jordi Cortizo, Salvador Reyes; e Ismael Díaz. D.T.: Eduardo Berizzo.

Publicidad

Suplentes: Iván Jared Moreno, Emiliano Rigoni, Oscar Jiménez, Daniel Arcila, Ettson Ayón, Rogelio Funes Mori, Miguel Emilio Rodríguez, Adonis Uriel Frías, Paul Bellón y Ángel Estrada.