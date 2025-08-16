Partidos EN VIVO HOY 16 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Actualizado: agosto 16, 2025 05:01 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este fin de semana regresan las principales ligas en Europa. En España y la Premier League son algunas de las competiciones que abren el 'telón' para la temporada 2025/2026. Igualmente, hay acción en la Liga BetPlay II-2025, juega Atlético Nacional, y además, hay final de la Supercopa de Alemania entre el Bayern Múnich, donde milita Luis Díaz, frente al Stuttgart.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 16 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Wrexham vs. West Bromwich
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Newcastle
|6:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Brighton vs. Fulham
|6:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Sunderland vs. West ham
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Blackburn Rovers vs. Birmingham
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Burnley
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Lens vs. Olympique Lyonnais
|10:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Venezia FC vs. Mantova 1911
|11:00 a.m. - Copa Italia - TV Cerrada
|Como 1907 vs. Südtirol
|11:00 a.m. - Coppa Italia - DGO, DSPORTS+ Plus
|CA Juventud vs. Miramar Misiones
|11:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Wolverhampton vs. Manchester City
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Excelsior vs. Feyenoord
|11:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|AS Mónaco vs. Le Havre AC
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Vitória SC vs. Estoril Praia
|12:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Platense vs. San Lorenzo
|12:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Mallorca vs. FC Barcelona
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Inter de Milán vs. Olympiacos
|1:00 p.m. - Amistoso - DAZN App Gratis
|Nice vs. Toulouse
|1:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, TV5 Monde
|Stuttgart vs. Bayern Múnich
|1:30 p.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Göztepe SK vs. Fenerbahçe
|1:30 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Cagliari vs. Virtus Entella
|1:45 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Huracán vs. Argentinos Juniors
|2:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Estrela Amadora vs. Benfica
|2:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Valencia CF vs. Real Sociedad
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Alavés vs. Levante
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 2,Amazon Prime Video
|La Equidad vs. Llaneros
|3:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Rosario Central vs. Deportivo Riestra
|4:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó
|5:15 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrado
|Vélez Sarsfield vs. Independiente
|6:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|New England Revolution vs. Los Ángeles FC
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|CF Montréal vs. DC United
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Inter Miami CF vs. Los Angeles Galaxy
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Orlando City vs. Sporting Kansas City
|6:30 p.m. - MLS - (Apple TV)
|Charlotte FC vs. Real Salt Lake
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Atlético Nacional vs. Fortaleza
|7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Minnesota United
Seattle Sounders
|7:30 pm
MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Colorado Rapids
Atlanta United
|8:30 pm
MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Portland Timbers
FC Cincinnati
|9:30 pm
MLS - MLS Season Pass (Apple TV)