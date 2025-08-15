Publicidad

Diber Cambindo no tuvo piedad con su compatriota; fuerte choque contra Stiven Barreiro

Diber Cambindo no tuvo piedad con su compatriota; fuerte choque contra Stiven Barreiro

En medio del compromiso entre Necaxa y León, Diber Cambindo le propinó una dura falta a Stiven Barreiro. Los narradores del partido la tildaron de "temeraria".

Diber Cambindo y Stiven Barreiro en Necaxa vs. León por el Apertura MX.
Foto: captura de pantalla
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 10:59 p. m.