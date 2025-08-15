Diber Cambindo no tuvo piedad con su compatriota; fuerte choque contra Stiven Barreiro

Necaxa y Club León se enfrentaron en la noche de este viernes 15 de agosto, en compromiso válido por la quinta jornada del Apertura MX. En dicho encuentro, que no contó con la presencia de James Rodríguez en las 'fieras', tuvo la participación de otros futbolistas 'cafeteros', que incluso protagonizaron una dura jugada que terminó en tarjeta amarilla para uno de ellos; los protagonistas fueron Diber Cambindo y Stiven Barreiro.

La jugada en cuestión entre los futbolistas de nuestros país se presentó sobre el minuto 13, después del 0-1 parcial del León en el campo de juego del estadio Victoria de Aguascalientes. Cambindo, del Necaxa, fue a disputar un balón con Barreiro y el primero terminó pegándole duramente en el rostro al zaguero de las 'fieras'. Diber terminó viendo la tarjeta amarilla y Barreiro recibiendo asistencia médica, ya quedó algo 'grogi'.

Incluso, los narradores del juego consideraron de "temeraria" la acción por parte del delantero de los 'rayos'. Para fortuna del León, el número '21' pudo continuar en el compromiso, vital para los dirigidos por Eduardo Berizzo para volver a sumar de a tres.

Acá el duro golpe de Díber Cambindo a Stiven Barreiro en Necaxa vs. León: