Futbolistas de la Selección Colombia: hora y dónde ver EN VIVO por TV sus partidos el fin de semana

Retornan las emociones en las principales ligas del mundo, y con ello, la vuelta a la actividad de los futbolistas colombianos con sus distintos clubes. En la Premier League, la Liga de España, Portugal y hasta en México se espera acción de los recientes convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.
Algunos de ellos cambiaron de equipo, como son los casos de Luis Díaz (Bayern Múnich), Richard Ríos (Benfica); Jhon Durán (Fenerbahçe) y Luis Javier Suárez (Almería).
Como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la agenda de partidos de los jugadores de la 'amarilla' en acción este fin semana.
Kevin Mier
Partido: Cruz Azul vs. Santos Laguna
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TUDN y Vix Premium
Camilo Vargas
Partido: Querétaro vs. Atlas
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 5:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Caliente TV y Tubi
David Ospina
Partido: Atlético Nacional vs. Fortaleza
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Defensores
Daniel Muñoz
Partido: Chelsea vs. Crystal Palace
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Espn y Disney+ Premium.
Jhon Lucumí
Partido: Bolonia vs. OFI (pretemporada)
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: sin TV para Colombia
Yerry Mina
Partido: Cagliari vs. Virtus Entella
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: DSports+ y Amazon Prime Video.
Willer Ditta
Partido: Cruz Azul vs. Santos Laguna
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TUDN y Vix Premium
Deiver Machado
Partido: Lens vs. Olympique Lyon
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 10:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Espn 3 y Disney+ Premium.
Andrés Felipe Román
Partido: Atlético Nacional vs. Fortaleza
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Dávinson Sánchez: su equipo, Galatasaray, se enfrentó al Karagümrük en juego de la segunda fecha de la Liga de Turquía. El defensor recibió una dura patada de un rival; en juego donde su equipo ganó 3-0.
Cristian Borja
Partido: Tigres vs. América de México
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TV Azteca y Tubi
James Rodríguez (está lesionado)
Richard Ríos
Partido: Estrela da Amadora vs. Benfica
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 2:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: sin TV para Colombia.
Jhon Arias
Partido: Wolverhampton vs. Manchester City
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Jefferson Lerma
Partido: Chelsea vs. Crystal Palace
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Espn y Disney+ Premium.
Gustavo Puerta
Partido: Hull City vs. Oxford United
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: sin TV para Colombia.
Juan Fernando Quintero
Partido: River Plate vs. Godoy Cruz
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium, Fanatiz
Jorge Carrascal
Partido: Internacional vs. Flamengo
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Globo
Kevin Castaño
Partido: River Plate vs. Godoy Cruz
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium, Fanatiz
Jaminton Campaz
Partido: Rosario Central vs. Deportivo Riestra
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TyC Sports Internacional, Fanatiz.
Yaser Asprilla: fue titular en la derrota 1-3 del Girona frente al Rayo Vallecano en el inicio de la Liga de España 2025/2026.
Jhon Durán
Partido: Göztepe vs. Fenerbahçe
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 1:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Luis Díaz
Partido: Stuttgart vs. Bayern Múnich
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 1:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Rafael Santos Borré
Partido: Internacional vs. Flamengo
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Globo
Jhon Córdoba
Partido: Krasnodar vs. PFC Sochi
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 12:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: sin TV para Colombia.
Marino Hinestroza (tiene un trauma costal)
Partido: Atlético Nacional vs. Fortaleza
Día: sábado 16 de agosto
Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Juan Camilo 'Cucho' Hernández
Partido: Elche vs. Betis
Día: lunes 18 de agosto
Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Luis Javier Suárez
Partido: Sporting Lisboa vs. Arouca
Día: domingo 17 de agosto
Hora: 2:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
