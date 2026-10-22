Lionel Messi reveló su clave del éxito en el fútbol y la vida; "desde chiquito fui así"

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, en el marco de la entrega del Premio Princesa de los Deportes, Lionel Messi remarcó que "se entrena como se juega no son solo palabras" y admitió que en su caso no le gusta perder "ni los partiditos cortos de los entrenamientos", en entrevista con 'EFE'.

"Desde chiquito" fue "muy competitivo" para "intentar ganar, crecer y seguir mejorando" porque ese es "el camino", expuso el jugador de Rosario, quien considera que "el entrenamiento está para crecer" y "después llegar con las mayores herramientas" a la competición.

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Sobre su labor solidaria a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona para niños con cáncer o las donaciones por la dana o los incendios del pasado verano en la sierra oeste de Madrid, ha dicho que él y su familia siempre intentan colaborar y ayudar en los que pueden.

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Messi, quien aseguró que intenta estar informado de lo que pasa en el mundo, dijo que hoy se sabe mucho más de estas cuestiones por los medios, pero aseguró que lo ha hecho anteriormente "sin que se entere nadie" porque no tenía necesidad de ello y "uno lo hace de corazón porque lo siente".



Leo Messi fue merecedor este año del Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón recayó sobre la tenista estadounidense Serena Williams; la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'.