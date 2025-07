A Jhon Durán lo 'bombardearon'; Mourinho, el Fenerbahçe, sus metas y su nuevo pana

Jhon Durán fue el invitado especial en los medios oficiales del Fenerbahçe. El delantero colombiano habló de todo, desde sus metas con su nuevo club, de cómo se gestó su fichaje y hasta de José Mourinho, al que calificó como el mejor entrenador.

El antioqueño se mostró feliz por lucir los colores de los 'canarios amarillos', sostuvo que las metas que tiene trazadas el elenco de la ciudad de Estambul coinciden con las suyas y por ello se decantó por venir al fútbol 'otomano'. Espera devolver con trabajo y esfuerzo en la cancha el cariño que le han mostrado desde su arribo.

"Estoy muy contento de estar aquí, el Fenerbahçe es un club muy grande. Tenemos un entrenador muy bueno como Mourinho. Quiero devolver la atención que se me brinda aquí. Había otras ofertas, pero quería venir al Fenerbahçe. Tras conocer a nuestro entrenador y los objetivos del club, quise estar aquí. La Liga turca es importante, y como equipo, queremos clasificarnos para la Champions League, estoy contento con mi decisión. Los proyectos del club coincidían con mis objetivos", dijo Durán en entrevista al canal oficial del club en YouTube.

Jhon Durán en una de las sesiones de entrenamiento con Fenerbahçe. X oficial del Fenerbahçe.

En medio de la charla, el formado en la cantera de Envigado Fútbol Club fue consultado por José Mourinho. Jhon Jáder aseguró que su relación con el técnico portugués inició mucho antes de estampar su firma con Fenerbahçe, lo llenó de elogios y precisó que espera aprender mucho de él.

"Mi relación con él comenzó antes de llegar aquí, cuando estaba en Colombia. Tuve una reunión con él, me invitó a venir; me habló de los proyectos del club. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia del mundo. Estoy muy contento de poder trabajar con él y aprender tanto. Como mencioné, para mí, es uno de los mejores entrenadores de la historia del mundo. Es el mejor entrenador con el que he trabajado", indicó el colombiano.



Otras declaraciones de Jhon Durán:

- Su relación con sus nuevos compañeros

"Tengo una muy buena relación con mis compañeros. Espero que podamos adaptarnos en el campo lo antes posible y lograr un gran éxito".

- Repaso a su carrera profesional

"A lo largo de mi carrera, siempre he jugado en lugares hermosos y en grandes clubes. Generalmente he competido en ligas donde el fútbol siempre es competitivo. Empecé a jugar al fútbol en la cantera de Envigado, era muy joven, pero aprendí mucho de mis experimentados compañeros. Luego me fui a Estados Unidos, donde pasé un corto tiempo, pero creo que me dio mucha experiencia profesional. Después fui a Inglaterra y allí viví los momentos más importantes de mi carrera; aprendí mucho y tuve experiencias maravillosas. Después fui a Arabia Saudita, y ahora estoy aquí. Tengo muchas ganas de corresponder al cariño que me han demostrado".

- Su nuevo 'pana' en el Fenerbahçe

"No hablé mucho con Diego Carlos antes de venir. Hablé con él después de tener claro mi futuro. Es un muy buen amigo, me ayudó mucho. Es un muy buen compañero".

Jhon Durán, jugador del Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe.