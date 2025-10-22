Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, goleador y figura con Flamengo; lideró triunfo 1-0 contra Racing en Libertadores

Jorge Carrascal, goleador y figura con Flamengo; lideró triunfo 1-0 contra Racing en Libertadores

El colombiano, de gran partido, anotó el agónico gol con el que el cuadro brasileño venció por 1-0 a la 'academia', en la semifinal de ida por la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Jorge Carrascal festejando gol con Flamengo, en Copa Libertadores.
Jorge Carrascal festejando gol con Flamengo, en Copa Libertadores.
Foto: AFP.

