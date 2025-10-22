Joven promesa del fútbol brasileño murió; iba en moto y se chocó de frente con una vaca

El fútbol brasileño recibió una noticia lamentable, tras la trágica muerte de Antony Ylano, delantero del Piauí Esporte Clube. El joven futbolista, que tenía solamente tan solo 20 años, falleció en la madrugada del martes luego de un accidente mientras conducía una motocicleta. El incidente sucedió en el municipio de Altos, ubicado en el estado de Piauí.

De acuerdo con los reportes locales, la tragedia ocurrió alrededor de las 3:25 de la mañana. Ylano se estrelló contra una vaca que caminaba sobre la carretera.

El accidente ocurrió cuando el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre. Una cámara de seguridad logró captar el instante en que varias vacas cruzaban la vía y el futbolista, quien circulaba a alta velocidad, impactó de lleno contra uno de los animales. La fuerza del golpe fue tan intensa que Ylano perdió la vida en el lugar de los hechos.

Algunas personas que se encontraban cerca intentaron auxiliar al joven deportista, pero lamentablemente nada pudieron hacer para salvarlo. Por su parte, el animal impactado logró levantarse y se alejó de la zona, aunque se reportó que resultó herido.



Ya con relación a las causas y circunstancias exactas del accidente, las autoridades pertinentes continúan investigando. Actualmente, aún no se ha confirmado si el jugador portaba casco en el momento del impacto, ni tampoco se ha determinado la velocidad exacta a la que viajaba, según reportó el diario 'AM'.

No obstante, las versiones preliminares sobre el caso apuntan a que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el desenlace fatal del accidente.

🇧🇷 | Un joven futbolista, Antony Ylano, de 20 años, murió la madrugada del lunes tras chocar su motocicleta contra una vaca en la carretera en Piauí, Brasil. https://t.co/xTkm2TRhKV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025

Según el citado medio, "Ylano era considerado una de las jóvenes promesas del futbol regional y con proyección al profesionalismo. Formado en clubes como Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos, había encontrado en el Piauí Esporte Clube su consolidación como delantero".