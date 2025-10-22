"A Neyser Villarreal no se le alcahuetea en Selección Colombia, él no es como lo están pintando"

El delantero y goleador Neyser Villarreal, de la nómina actual de Millonarios, ha estado en el centro de la polémica en las últimas horas y luego de haber quedado goleador del Mundial 2025 de Chile, en el que la Selección Colombia Sub-20 terminó tercera tras derrotar a Francia por la mínima diferencia. Todo porque no llegó aún a los entrenamientos de los azules.

Para disipar los rumores y ofrecer un panorama más humano de la situación, el técnico del seleccionado colombiano, César Torres, compartió detalles sobre el presente del promisorio jugador.

En declaraciones entregadas a 'Espn', Torres se mostró enfático en desmentir la imagen de rebeldía que se le ha atribuido al joven atacante.

El entrenador de la Sub-20 aseguró que, en lo que respecta a Millonarios, Villarreal no ha tenido un acto de indisciplina y aclaró que la razón por la cual el jugador no se había presentado al club es simple: no le habían comunicado cuándo debía hacerlo.



"Neyser no es rebelde, no es desobediente, muestra alegría en los grupos", afirmó Torres. El seleccionado nacional mencionó las conversaciones que ha sostenido con el jugador fuera del contexto de la Selección, refiriéndose a sus comportamientos.

Neyser Villarreal celebra gol con Selección Colombia en Mundial Sub-20 - Foto: AFP

Neyser, durante una de estas charlas, le comunicó que estaba en Tumaco visitando a su mamá y que no había recibido ninguna instrucción de parte de Millonarios. Para Torres, es fundamental señalar que "la verdad no es como lo están pintando".

El timonel delineó la cronología de los problemas que llevaron a la separación del delantero del plantel profesional. La primera dificultad surgió cuando Neyser sufrió una lesión en un partido amistoso contra Panamá. Posteriormente a la lesión, se presentó el desafortunado hecho de la camiseta del América, lo que resultó en su separación del plantel profesional de Millonarios.

A pesar de la situación, Torres reveló que desde la FCF se estableció contacto con el médico de Millonarios para solicitar que se intentara recuperar al jugador, con la esperanza de que pudiera alcanzar a participar en el Mundial.

El adiestrador destacó que Neyser es un jugador noble que ha enfrentado muchas dificultades. Asimismo, hizo hincapié en que si bien lo defiende, no está encubriendo faltas.

"No es que alcahueteamos a Neyser, se le ha corregido", enfatizó Torres, añadiendo que el delantero "es inteligente y escucha".

Finalmente, el panorama para el goleador parece resolverse, pues el técnico confirmó que ya se habló con él. Neyser se presentará en Millonarios, respetará al club, terminará su compromiso y buscará "dejar puertas abiertas".

