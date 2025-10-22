Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jorge Carrascal HOY, en el Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Vea el gol de Jorge Carrascal HOY, en el Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

El colombiano se reportó este miércoles en la semifinal de ida, por la Copa Libertadores. Carrascal apareció con un remate justo, que terminó dentro del arco de la 'academia'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Rafael Carrascal, jugador colombiano del Flamengo
