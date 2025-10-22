Vea el gol de Jorge Carrascal HOY, en el Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Publicidad
Este miércoles 22 de octubre, Flamengo venció 1-0 a Racing en el estadio Maracaná por el duelo de ida en la Copa Libertadores.
Y quien terminó llevándose los reflectores fue Jorge Carrascal, que anotó un agónico tanto sobre el final, para darle la ventaja parcial a los brasileños.
En un rebote, el colombiano apareció para rematar frente al arco y sellar el 1-0 definitivo para Flamengo.
🔥🇨🇴 ¡APARECIÓ JORGE CARRASCAL! ¡El gol de la victoria para @Flamengo! #GloriaEterna pic.twitter.com/keXYBljTbc— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2025
