Camilo Vargas le ganó la partida a un solitario James Rodríguez; triunfo 2-0, por Liga

El cucuteño, quien fue de los mejores calificados de su equipo, solo disputó sesenta minutos en la derrota del conjunto 'esmeralda' contra Atlas, que no tuvo que exigir a Camilo Vargas.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2025
