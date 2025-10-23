Camilo Vargas le ganó la partida a un solitario James Rodríguez; triunfo 2-0, por Liga

Este miércoles 22 de octubre, el Club León nuevamente tuvo acción en la Liga MX, donde enfrentó a Atlas en condición de visitante, liderado por su principal y máxima figura: James Rodríguez.

Y es que, con el atractivo duelo entre el ‘10’ y Camilo Vargas; este encuentro acaparó la atención de propios y extraños.

No obstante, lo que sería un encuentro parejo y de ida y vuelta, terminó con un 2-0 a favor de Atlas, que además de neutralizar la presencia de James Rodríguez en cancha, hizo ver a un León desconocido, sin ideas y con poco peso ofensivo en el campo rival.

Además, sacando provecho de lo que ha venido siendo la constante del conjunto de Guanajuato, los de Camilo Vargas hicieron ver muy mal defensivamente al equipo ‘esmeralda’, aprovechando los espacios, desatenciones y juego aéreo, en el que marcaron la diferencia.



El primer tanto lo anotó Uroš Đurđević a los siete minutos, dejando ‘frío’ a un León, que desde temprano tuvo que correr contra la corriente. Sin embargo, James Rodríguez trató de hilar todos los hilos conductores en el equipo.

No obstante, con la lesión prematura de Rodrigo Funes Mori a los dos minutos de juego, el ‘10’ se vio muy solitario, buscando pelotas desde atrás, pero, a pesar de la intención, sin encontrar espacios y movimientos de los atacantes, para hacer daño en el área de Atlas.

Sumado a eso, ya con la ventaja en el marcador, los locales le dieron trámite y manejo a la pelota, dejando sin posibilidades a James de poder explotar su juego con lo que más sabe; por el contrario, el desgaste de ver el balón correr de lado a lado, terminó provocando su salida a los sesenta minutos de partido.

Sin James en cancha, Uroš Đurđević aprovechó y sentenció el 2-0 final a los 69 de juego, sellando un encuentro que era importante y vital para sus aspiraciones de meterse en la liguilla de finales.

