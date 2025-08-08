Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le llegó la hora con Flamengo; ya tiene fecha para su debut en Brasil

A Jorge Carrascal le llegó la hora con Flamengo; ya tiene fecha para su debut en Brasil

El futbolista colombiano Jorge Carrascal es uno de los flamantes refuerzos del equipo de Río de Janeiro, por lo que ya es noticia en la prensa brasileña, en un equipo tan mediático.