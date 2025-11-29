Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo B, tras triunfos de Tolima y Bucaramanga

Publicidad
Este sábado 29 de noviembre, la Liga BetPlay II-2025 le dio marcha a la cuarta jornada de los cuadrangulares, con dos partidazos, que definieron muchas cosas en el grupo B; dos equipos eliminados y otros dos ante la posibilidad de ir a la final.
La fecha inició en el estadio Manuel Murillo Toro, con el duelo entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Y es que, ambos, con la obligación de ganar, salieron a buscar el resultado desde el primer minutos del compromiso.
No obstante, debido a las buenas intervenciones de los arqueros, camino al entretiempo el partido se mantuvo igualado 0-0. De todas maneras, la paridad se iba a acabar terminando el compromiso.
Con un futbolista menos, después de la expulsión de Ewil Murillo a los 78 minutos; en el tiempo adicional, Adrián Parra aprovechó la superioridad para anotar frente al arco el 1-0 definitivo del partido.
Minutos después, la pelota rodó en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza se enfrentó contra Atlético Bucaramanga. Y ambos con posibilidades de clasificar a la final, se jugaron todas las oportunidades desde el inicio.
Sin embargo, la roja de Luis Escorcia a los 14 de juego, cambió todo para los capitalinos, que recibieron el primer gol a los 27' por medio de Luciano Pons. Además, antes de terminar la primera parte, el juez Alejandro Moncada le mostró el cartón rojo a otro jugador de Fortaleza: Jonathan Marulanda.
Con nueve futbolistas, los bogotanos buscaron la igualdad en el complemento, pero Fabián Sambueza decretó el 2-0 final a los 75 minutos. No obstante, a los 81, Aldair Giutiérrez salió expulsado, asegurando su ausencia para el siguiente encuentro con el Atlético Bucaramanga.
De esta manera, Santa Fe y Fortaleza ya se quedaron si posibilidades de clasificar a la final, miemtras que Bucaramanga y Tolima pelearán el cupo en estas dos últimas fechas.
Deportes Tolima 1-0 Independiente Santa Fe
Fortaleza 0-2 Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima
Estadio: Américo Montanini.
Fecha: Miércoles 3 de diciembre.
Hora: Por definir.
Fortaleza vs. Independiente Santa Fe
Estadio: Metropolitano de Techo.
Fecha: Miércoles 3 de diciembre.
Hora: Por definir