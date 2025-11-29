Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo B, tras triunfos de Tolima y Bucaramanga

Este sábado 29 de noviembre, la Liga BetPlay II-2025 le dio marcha a la cuarta jornada de los cuadrangulares, con dos partidazos, que definieron muchas cosas en el grupo B; dos equipos eliminados y otros dos ante la posibilidad de ir a la final.

La fecha inició en el estadio Manuel Murillo Toro, con el duelo entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Y es que, ambos, con la obligación de ganar, salieron a buscar el resultado desde el primer minutos del compromiso.

No obstante, debido a las buenas intervenciones de los arqueros, camino al entretiempo el partido se mantuvo igualado 0-0. De todas maneras, la paridad se iba a acabar terminando el compromiso.

Con un futbolista menos, después de la expulsión de Ewil Murillo a los 78 minutos; en el tiempo adicional, Adrián Parra aprovechó la superioridad para anotar frente al arco el 1-0 definitivo del partido.



Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Minutos después, la pelota rodó en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza se enfrentó contra Atlético Bucaramanga. Y ambos con posibilidades de clasificar a la final, se jugaron todas las oportunidades desde el inicio.

Sin embargo, la roja de Luis Escorcia a los 14 de juego, cambió todo para los capitalinos, que recibieron el primer gol a los 27' por medio de Luciano Pons. Además, antes de terminar la primera parte, el juez Alejandro Moncada le mostró el cartón rojo a otro jugador de Fortaleza: Jonathan Marulanda.

Con nueve futbolistas, los bogotanos buscaron la igualdad en el complemento, pero Fabián Sambueza decretó el 2-0 final a los 75 minutos. No obstante, a los 81, Aldair Giutiérrez salió expulsado, asegurando su ausencia para el siguiente encuentro con el Atlético Bucaramanga.

Acción de juego en el duelo entre Fortaleza vs. Bucaramanga, por la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa.

De esta manera, Santa Fe y Fortaleza ya se quedaron si posibilidades de clasificar a la final, miemtras que Bucaramanga y Tolima pelearán el cupo en estas dos últimas fechas.



Resultados de la cuarta jornada en el Grupo B

Deportes Tolima 1-0 Independiente Santa Fe

Fortaleza 0-2 Atlético Bucaramanga



¿Cómo se jugará la quinta jornada del grupo B?

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Estadio: Américo Montanini.

Fecha: Miércoles 3 de diciembre.

Hora: Por definir.

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo.

Fecha: Miércoles 3 de diciembre.

Hora: Por definir



Tabla de posiciones del grupo B