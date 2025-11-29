Jorge Carrascal, "de Cartagena a la gloria eterna"; le 'llueven' elogios tras título de Libertadores

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

"Hemos trabajado un montón la pelota quieta. Sabía que íbamos a tener una ocasión y aproveché", festejó el veterano Danilo, de 34 años.



Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: AFP.

El polifuncional defensa, que esta temporada ha entrado en la órbita del italiano Carlo Ancelotti en la selección de Brasil, se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar dos veces la Libertadores (con Santos en 2011) y la Champions (con Real Madrid en 2016 y 2017).

Unos 50.000 torcedores brasileños llenaron la capital de Perú, según estimaciones oficiales, para ver la séptima coronación seguida de un cuadro de la tierra de Pelé en la Gloria Eterna.

"Nuestra hinchada lo merecía, nosotros lo merecíamos", dijo por su parte De Arrascaeta, galardonado como el mejor jugador del torneo.

Pero otro de los nombres que se llevó bastante protagonista fue Jorge Carrascal, el cartagenero que anotó en las semifinales y, además, jugó como titular en el duelo de este sábado contra Palmeiras.

De Cartagena de Indias 🇨🇴 a la #GloriaEterna: Jorge Carrascal 🔥 pic.twitter.com/1d0zN54ym5 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 30, 2025

Destacándolo, la cuenta oficial de la Copa América le dedicó un par de palabras al 'cafetero', recordando su lugar de origen y haciendo énfasis en que, empezó desde Cartagena, hasta llegar a la gloria eterna.