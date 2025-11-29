Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal y sus primeras palabras, tras coronarse campeón de la Libertadores con Flamengo

Jorge Carrascal y sus primeras palabras, tras coronarse campeón de la Libertadores con Flamengo

El cartagenero dio sus primeras palabras como nuevo campeón de la Copa Libertadores, tras vencer por 1-0 a Palmeiras este sábado, en la gran final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores.
Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad