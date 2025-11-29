Jorge Carrascal y sus primeras palabras, tras coronarse campeón de la Libertadores con Flamengo

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores, tras vencer por 1-0 a Palmeiras, en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Y, evidentemente, uno de los hombres que se robó la atención en los festejos fue Jorge Carrascal, quien tuvo lúcidas actuaciones y destacados goles a lo largo del camino, que terminó dándole el título continental a los de Río de Janeiro.

Es por eso que, culminado el encuentro, al colombiano lo entrevistaron en ‘ESPN’, preguntándole por el factor diferencial que tiene el fútbol brasileño y que lo hace destacar, hoy por hoy, en comparación con las demás ligas en Sudamérica.

Jorge Carrascal, ex River y campeón con Flamengo en la Libertadores, se refirió a la diferencia entre el fútbol brasileño y argentino.



▶ Mirá LA FINAL de la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/BObPJRXDgc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2025

“La verdad que, no sé si hay mucha diferencia entre el fútbol argentino y el brasileño. En Brasil hay muchos equipos y ahora el tema monetario es fundamental, la verdad que hay muchos equipos que se arman con buenos jugadores”, indicó de entrada el futbolista cartagenero.



Sumado a eso, Carrascal enfatizó en el tema económico, que justamente es uno de los principales fuertes en el balompié de dicho país: “La liga de Brasil se ve que es más competitiva que la de Argentina, por la cantidad de clubes que llegan a las finales. Lanús quedó campeón de la Sudamericana y esto es como un balance, no sé cómo explicarlo”.



“No imaginé con llegar tan lejos"

Danilo, autor del gol que llevó a Flamengo a conquistar este sábado por cuarta vez la Copa Libertadores tras vencer al también brasileño Palmeiras en el Monumental de Lima, dijo que desde pequeño sabía que iba a llegar lejos en el fútbol, pero nunca imaginó que sería tanto.

"Siempre imaginé llegar lejos, pero no tanto y tampoco que sería tan difícil", afirmó emocionado en las declaraciones que dio en televisión.

Autor de dos goles en finales de la Libertadores -el primero fue con el Santos en el 2011- y este sábado con un cabezazo que desvió hacia la red tras pegar en el poste, el defensa resaltó las dificultades físicas que enfrentó durante la temporada.

"Son muchas las medicaciones, las inyecciones que tenemos que tomar para seguir adelante. Desde el primer partido contra Palmeiras en el Brasileirão venimos jugando con entrega total", afirmó.

E digo mais: o Flamengo ganha o tetra da Libertadores, sendo o primeiro brasileiro, os flamenguistas ficam muito felizes!!!!!!!#meme pic.twitter.com/hX5YHIIhHC — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2025

"Este triunfo es la prueba de que los sueños se cumplen", agregó al recordar que cuando chico soñaba con ser un gran futbolista y hoy se convirtió en el protagonista de una de las noches más gloriosas de Flamengo.

Exjugador del Juventus y del Real Madrid, entre otros clubes europeos, Danilo ingresó al Flamengo en enero de este año y estará con el conjunto carioca hasta finales de 2026.