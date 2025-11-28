Orlando Berrío: "Flamengo cuando tiene colombianos sale campeón, así será en Libertadores"

Antes de que se dispute la gran final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, en charla exclusiva con Gol Caracol, el exfutbolista colombiano Orlando Berrío habló del 'mengao', equipo en el que estuvo de 2017 a 2020 y con el que levantó 'la gloria eterna' en 2019.

En la conversación, Berrío mostró todas sus deseos de que el equipo de Rio de Janeiro se lleve el trofeo este sábado. "Sí, ahora soy torcedor de Flamengo, ahora lo voy a ver, en el 2019 estaba en la cancha abrazándome con mis compañeros, ahora espero en este 2025 abrazarme con los hinchas, con las personas que vayamos a ver el partido, que con la bendición de Dios sea Flamengo el que obtenga este título" inició diciendo.

Por otro lado, el extremo se refirió a los integrantes actuales del 'Fla' con los que compartió en su etapa en el club. "Con de Arrascaeta y Bruno Henrique, de los que están ahí, de los que sobreviven de 2019, y Filipe, que es el entrenador hoy en día. Me alegra muchísimo lo que está consiguiendo porque es un tipazo, un señor y una persona que ama el fútbol, que da gusto hablar de fútbol con él, se aprende muchísimo, porque ha tenido dos grandes maestros uno que es Mr. Jesús que también, bueno, no lo mencioné, Jorge Jesús, que hoy en día tengo un agradecimiento con él por todo lo que me terminó de enseñar en el fútbol, de seguir entendiendo el juego, la capacidad que tiene él de entender el juego de entrenamiento, de lectura de juego, la verdad es que fui un afortunado de haber compartido con él".



De igual manera, añadió: "Filipe tuvo a Simeone de entrenador y a Jesús, entonces creo que hoy en día Filipe digámoslo así, hay personas que dicen que él es una mixtura, un 'mix' de lo que hace Simeone con Jorge Jesús, pero yo tengo que decir, eso también es de él. Es de Filipe, lo que está construyendo hoy en día. Me alegra mucho porque es un amigo que el fútbol me dejó, y que hasta el día de hoy tenemos bastante contacto".

Además, el campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional habló de Jorge Carrascal, volante colombiano que podría alzarse con el título este sábado, y que se ha destacado como uno de los mejores jugadores del cuadro rojinegro. "Flamengo cuando tiene colombianos ahí va a ser campeón. Tiene que ser campeón. Así que a hacerle mucha fuerza a Carrascal. Mucho orgullo que colombianos podamos seguir dejando el nombre de nuestro país en alto. Juega mucho, y creo que nos va a dar una mano grandísima en el Mundial, en la selección, por el nivel en que está, porque siento que es un jugador que puede aportarle mucho a nuestra selección", sentenció.



Único colombiano en el partido de leyendas de Libertadores

En la antesala a la gran final, la Conmebol organizó este jueves un partido de leyendas del fútbol en la ciudad de Lima, entre exjugadores de diversos países y viejas glorias de la Selección de Perú, y ahí apareció Berrío, como el único colombiano convocado para el juego, demostrando de esta manera que es considerado un referente de nuestra nación por su trayectoria en el fútbol sudamericano, que lo llevó a la conquista de dos Copas Libertadores.