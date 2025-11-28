Síguenos en:
Orlando Berrío: "Flamengo cuando tiene colombianos sale campeón, así será en Libertadores"

El exjugador Orlando Berrío, quien fue el único colombiano en partido de leyendas organizado por Conmebol en Lima, se refirió a sus tiempos en Flamengo y habló de su compatriota Jorge Carrascal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Orlando Berrío, exjugador de Flamengo
Orlando Berrío, exjugador de Flamengo, junto al Presidente de la Conmebol en un juego de estrellas en Lima.
Foto: AFP

