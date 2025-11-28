Destapan 'olla' detrás de la roja a Jhon Jáder Durán en Europa League; por esto explotó

Jhon Jáder Durán tuvo una jornada para el olvido el pasado jueves 27 de noviembre en la sexta fecha de la Liga de Europa, en la que su equipo, el Fenerbahce de Turquía, empató 1-1 con el Ferencvaros de Hungría y siguió poniendo en peligro su clasificación a la segunda fase.

El antioqueño fue suplente, ingresó a la cancha en el minuto 60, y fue echado de la contienda con tarjeta roja directa en el minuto 90+1 por lanzarle un cabezazo a un rival cuando no estaba en disputa el balón.

De hecho, su reacción fue posterior a un tenso cruce, con cara a cara incluido, con el belga Toon Raemaekers, defensa central del elenco visitante.

En consecuencia, la lluvia de críticas no paró de caer sobre él y hasta se ha empezado a considerar que su presencia en la Selección Colombia sería un problema en caso de ser llevado al Mundial de 2026.



Sin embargo, todavía no se sabía el motivo por el cual el paisa reaccionó de manera violenta, pero la prensa turca reveló la razón que habría llevado al ‘cafetero’ a salirse de casillas.



¿Qué pasó antes de expulsión a Jhon Jáder Durán en Europa League?

El diario Skorer, de Estambul, se encargó de sacar a la luz lo que habría pasado enlos instantes previos a la roja que vio el colombiano.

De acuerdo con la publicación, el zaguero del Ferencvaros fue el causante de que el atacante de 21 años de edad “perdiera los estribos” con varias ofensas a los seres queridos de Durán.

“El jugador del Ferencvaros, Toon Raemaekers, supuestamente insultó a la familia de Jhon Durán durante el incidente. Durán, según se informa, perdió el control de su ira debido a la provocación”, relató el periódico.

Ahora, resta esperar la sanción que se le impondrá al antioqueño en el certamen internacional, por lo que ahora se deberá concentrar en la liga turca, en la que su siguiente presentación será el clásico contra el Galatasaray del lunes primero de diciembre en condición de local.