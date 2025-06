A Miguel Borja le cerraron la puerta en un gigante de México; River le sigue buscando equipo

Miguel Borja fue noticia en México en los últimos días, debido al interés que tuvo Tigresde este país por el delantero colombiano, sin embargo, según se supo desde el sur del continente, las negociaciones con Riverno avanzaron por cuestiones económicas.

El 'colibrí' sigue sin recuperar su racha goleadora que se le caracterizó bajo el mando de Martín Demichelis, y en la 'banda cruzada' ya perdieron la paciencia, y le buscan equipo para zafarse de él.

Según el periodista argentino César Luis Merlo "Miguel Borja a Tigres está caído. En Tigres me aseguraron ‘esto está caído, no se hace’ porque Tigres no va a pagar la plata que quiere River para que salga, que son 4 millones, ya están buscando otras opciones, es verdad que sí lo querían, pero para nosotros era imposible", dijo por medio de su cuenta de X.

A Miguel Borja le siguen dando 'palo' en Argentina

Su protagonismo en el Mundial de Clubes tampoco ha sido el mejor para el 'colibrí', en los diarios de este país, insisten en que no es garantía para el ataque de River

“Miguel Borja y Facundo Colidio son dos cartas que no son garantía para el próximo partido frente al Inter de Milán; En el caso de Borja, que sí es goleador, parece haberse ido de River hace meses: está en cuerpo, pero no en alma. Que no haya más variantes es responsabilidad de Gallardo, errático en la formación del plantel desde su regreso. Uno o más escalones por debajo de los brasileños, el problema es cómo se resuelve para la (Copa) Libertadores”, se leyó en 'TyC Sport'.

El bajo protagonismo de minutos y en goles de Borja en el equipo de Marcelo Gallardo, le ha costado la ausencia en Selección Colombia, pues no volvió a ser llamado al combinado 'nacional', tras no encontrar su amistad con el gol. El 'cafetero' espera encontrar con urgencia un club para recuperar su nivel y volver a la selección.

¿Cuándo vuelve a jugar Borja con River?

Los de Marcelo Gallardo buscarán pasar a octavos de final del Mundial de Clubes, pero antes, deberán sobreponerse al subcampeón de la Champions League, el Inter de Milán. Este compromiso será el día miércoles 25 de junio a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), donde parcialmente se encuentran líderes de su grupo con cuatro puntos.