¡No estuvo James Rodríguez, pero celebró el nuevo colombiano de León! vea acá su golazo

Este lunes en el partido de León recibiendo a Monterrey hubo una baja de última hora que fue el colombiano James Rodríguez, quien tuvo molestias musculares según informan en México, y no pudo estar presente en el cotejo. Pero en el equipo de Guanajuato hubo un debut de un jugador de nuestro país, que lo ven con características parecidas al '10'.

Se trata de Daniel Arcila, quien fichó hace algunos días por el cuadro mexicano, y en su estreno con el cuadro 'esmeralda' se reportó con semejante golazo para descontar en la derrota frente a los 'rayados'.

El joven jugador colombiano, quien estaba en Envigado, recibió la pelota por la banda izquierda, fue recortando hacia el centro y en el borde del área sacó tremendo remate al segundo palo, dejando sin chances al arquero uruguayo Santiago Mele, quien aunque se lanzó, no pudo detener semejante disparo.

Daniel Arcila, jugador de León. León.

Así fue el gol de Daniel Arcila en León vs Monterrey, en Liga MX: