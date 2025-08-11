Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior

¡No estuvo James Rodríguez, pero celebró el nuevo colombiano de León! vea acá su golazo

Este lunes estuvo ausente el ‘10’ James Rodríguez con León por lesión, pero el debutante colombiano, que juega parecido al cucuteño, se estrenó con un espectacular golazo.