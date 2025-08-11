En Brasil le tienen miedo a Nacional por antecedentes recientes con Sao Paulo: "Es de respeto"

Este martes 12 de agosto, Atlético Nacional tendrá un duro reto contra Sao Paulo, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Este duelo tendrá como local a los 'verdolagas', quienes deberán sacar ventaja para llegar con opciones al encuentro de vuelta en Brasil. En Gol Caracol le ponemos la lupa a este enfrentamiento y por eso charlamos con la prensa brasileña.

Ciro Campos, periodista de 'ESPN Brasil', dejó en claro que el conjunto antioqueño es un rival fuerte para la escuadra 'carioca', que tiene jugadores de peso y analizó el presente del club 'tricolor'.

¿Cómo ven a Atlético Nacional en Brasil?

"Como nosotros vemos y analizamos a Nacional, siempre con mucho respeto, porque es un campeón de Libertadores, es un equipo que jugó contra equipos brasileños en la primera fase de grupos, contra Inter y también contra Bahía, y siempre fue un rival muy duro, incluso entre los índices de Sao Paulo hay un recuerdo muy fuerte de los últimos encuentros con Atlético Nacional que fueron muy malos para el equipo brasileño, en la Sudamericana 2014 semifinal, pero especialmente la Libertadores semifinal de 2016, en las dos ocasiones Sao Paulo perdió, entonces lo ve el Nacional como rival muy duro, principalmente por su histórico reciente de ser siempre un rival que en el pasado siempre se construyó a ganar del club brasileño".

Atlético Nacional vs. Sao Paulo - Copa Libertadores 2016. RAUL ARBOLEDA/AFP

¿Cómo llega Sao Paulo a este partido contra Nacional?

"Sao Paulo llega bien después de cambiar de entrenador para el segundo semestre con la salida de Luis de Beladía y el regreso de Hernán Crespo. Hernán Crespo tuvo un trabajo en el equipo en 2021, pero siempre se quedó con una figura muy cercana de los directivos y ahora vuelve. Tiene un momento especial porque tiene ahora de vuelta su principal jugador, Lucas Moura, un jugador, una figura muy famosa, muy exitosa en Europa por sus trabajos, principalmente en Tottenham y Paris Saint-Germain, y después de una lesión que le costó muchísimo recuperarse, estuvo en la cancha por algunos minutos en el último partido de sábado, que Sao Paulo ganó por la liga local, y es la gran figura del partido. Incluso Sao Paulo, después de la Crespo, pasó a tener resultados muy buenos con otros jugadores que empezaron a momento muy positivo, incluso entre los equipos de Brasil, es la equipo que tiene los mejores resultados, la mejor racha desde que el calendario se retomó después de la Copa del Mundo de Clubes".

Lucas Moura, figura de Sao Paulo. RODRIGO BUENDIA/AFP

¿Qué jugador de Nacional preocupa en Brasil?

"Las figuras más conocidas del público de Brasil por parte de Atlético Nacional son Alfredo Morelos, porque jugó acá en Brasil, e incluso marcó en la etapa anterior de Libertadores, y por supuesto que Mateus Uribe también, pues era un jugador que disputó el Mundial, un jugador más conocido. Incluso lo que más se habla en Brasil es que algunos jugadores de Atlético Nacional que jugaron la fase de grupos, ahora están en equipos brasileños, como Kevin Viveros, que son jugadores que podrían ser figuras importantes para este duelo con São Paulo, pero que ahora están en otros equipos".

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, celebra su doblete contra Independiente Santa Fe, en la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Nacional