MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
León perdió 1-3 con Monterrey: sin James Rodríguez, pero con debut y gol de otro colombiano

En la cuarta jornada de la Liga MX, León recibió un duro golpe, tras caer en casa con Monterrey. Colombia fue noticia por la ausencia de James Rodríguez y el gran estreno de Daniel Felipe Arcila.