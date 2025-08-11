Grasshopper Club Zürich vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver a Luis Díaz en juego de fogueo

La última prueba del FC Bayern Múnich antes de afrontar el primer partido oficial el sábado en la Franz-Beckenbauer-Supercup contra el VfB Stuttgart, llegará mañana martes 12 de agosto a las 11:00 a.m. (hora Colombia) ante el Grasshopper Club Zürich en el Estadio Letzigrund. El objetivo de Vincent Kompany y sus hombres está claro: limar los últimos detalles antes de que empiece lo serio. Una de las fichas que se espera tenga minutos en Suiza es el colombiano Luis Díaz, el flamante fichaje de los alemanes.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Así llega el FC Bayern

Tras las victorias frente al Olympique Lyon (2-1) y en la Telekom Cup frente al Tottenham Hotspur (4-0), ambos disputados en el Allianz Arena, el Bayern afronta su primer amistoso como visitante en este ajetreado verano. En un Stadion Letzigrund repleto esperará el 27 veces campeón de Liga suiza (19 copas) Grasshopers. En las filas del combinado helvético destaca la presencia de los cedidos por el FC Bayern Lovro Zvonarek y Jonathan Asp Jensen.

El sábado, el Bayern afrontará el primer partido oficial de la temporada, la Franz-Beckenbauer-Supercup (Supercopa alemana) ante el VfB Stuttgart. Para ella lleva semanas preparándose táctica y físicamente el conjunto muniqués, como quedó demostrado en los 2 últimos entrenamientos a puerta abierta con más de 2500 aficionados por sesión.



Nuestro rival de mañana, el Grasshopper Club Zürich

La leyenda de los banquillos Ottmar Hitzfeld entrenó al Grasshoppers de 1988 a 1991. periodo en el que conquistó 2 ligas, 3 copas suizas y una Supercopa. Desde el 1 de julio de 2025 el cuadro suizo cuenta con Gerald Scheiblehner en su banquillo y juega sus partidos en el Estadio Letzigrund. La Super League suiza lleva ya 3 jornadas disputadas y el Grasshoppers es antepenúltimo tras solo sumar 1 punto.



Hora y dónde ver Grasshopper Club Zürich vs. Bayern Múnich

Fecha: martes 12 de agosto.

Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Letzigrund.

Transmisión: televisión cerrada.