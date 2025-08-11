“La Selección Colombia y la de Argentina son las mejores en Sudamérica, es la realidad”

La Selección Colombia está cerca de asegurar su presencia en el Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá, aunque los recientes resultados han generado preocupación y críticas al equipo de Néstor Lorenzo. Sin embargo, la última presentación que fue en el 1-1 contra Argentina, en Buenos Aires, volvió a dar luces del alto nivel de la 'tricolor' y que está lista para medirse con cualquier equipo poderoso del mundo.

Por eso, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, decidió darle respeto y el lugar que merece al combinado nacional, poniéndolo a la altura de la albiceleste en la actualidad, algo que sorprendió a propios y extraños, en especial por lo que ha conseguido Argentina recientemente (Un Mundial, una Finalissima y dos Copa América).

"Siempre las cosas pasan por algo, Colombia se ha convertido en un líder fuerte, hoy yo creo que sin desmerecer a Brasil, Argentina y Colombia son las dos mejores selecciones en todos los niveles en Sudamérica, lo han demostrado en la Copa América y las Eliminatorias, la realidad de los números marcan esto", aseguró el reconocido dirigente en charla con 'Win Sports'.

Y de hecho, 'Chiqui' Tapia aprovechó para enviar un saludo a todos los involucrados en la Selección Colombia, tanto cuerpo técnico, como jugadores y hasta hinchas, dejando claro que van por buen camino, ya que "en algún momento les va a tocar", luego de la final perdida en el certamen internacional de Conmebol en el 2024, cayendo casualmente 1-0 a manos de la albiceleste, con un solitario gol de Lautaro Martínez, en el tiempo extra.

"En algún momento les va a tocar, todos sentimos ese miedo porque todas las personas tienen miedo, por mi cabeza pensaba en la final de la Copa América, lo podíamos perder por el crecimiento de Colombia. Nos salvó el Dibu, o pasó cerca. A veces hay que analizar las finales, pero cómo las pierdes, si eres protagonista estás en el camino correcto", finalizó el directivo de la AFA.

⚽🇦🇷 “Lo importante es que Colombia se ha convertido en un líder. Argentina y Colombia son las dos mejores selecciones en todos los niveles en Sudamerica porque lo han demostrado”, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/NILrMsIMuh — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

En el mes de septiembre, los días 4 y 9 frente a Bolivia y Venezuela, respectivamente, en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, donde un empate frente al combinado del Altiplano alcanzará para clasificar al Mundial de 2026.

Actualmente la 'tricolor' dirigida por Néstor Lorenzo está en el sexto puesto de la tabla de posiciones, con 22 puntos, a dos puntos de Paraguay y Uruguay, a tres de Brasil y Ecuador, y a 13 de Argentina que es la líder.