A Nelson Deossa lo fueron a buscar hasta México; ¿se viene 'salto' al fútbol europeo?

Reveladoras noticias llegan desde territorio mexicano, donde se habla de un posible ‘salto’ hacia el fútbol europeo por parte de Nelson Deossa, quien actualmente es una de las principales figuras en el Monterrey, de México.

Y es que, el caso de Deossa es bien parecido al de Jhon Arias, pues, tras su gran actuación en el Mundial de Clubes, casi que se abrió las puertas para ir hacia el ‘viejo continente’. Y reflejo de eso, es la primicia que ya es tendencia en las redes sociales.

Según lo informó el medio mexicano ‘MedioTiempo’, a Nelsson ya lo fueron a buscar en territorio ‘manito’ los representantes del Real Betis de España, en su intención de, además de convencerlo, finiquitar todos los detalles para llevárselo inmediatamente a Europa.

Nelson Deossa es una de las figuras del Monterrey. AFP

¿Nelson Deossa al fútbol europeo?

Evidentemente, la llegada a México de los dos representantes del club dio luces de lo que podría ser una futura transferencia del jugador ‘cafetero’ al conjunto sevillano, en donde también está Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Sin embargo, hubo un detalle importante que no es pasado por alto y casi que confirma la relación que hay en el viaje de los españoles con Nelson Deossa y no otros futbolistas del plantel en Monterrey.

“Durante la mañana de este lunes, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ramón Alarcón,consejero y director de desarrollo de negocio del club, llegaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Ambos abordaron un vehículo que era manejado por el chofer de Nelson Deossa, lo cual confirmaría que su motivo de viaje a Monterrey es por este futbolista”, sentenció el portal ‘MedioTiempo’.

Es importante recalcar que por el colombiano ya habrían hecho la primera oferta formal. No obstante, esta no llegó a buen puerto, debido a que no terminó cumpliendo las pretensiones económicas de los mexicanos, quienes no esperarían menos de quince millones de dólares por Nelson Deossa.

Entre otras cosas, y teniendo en cuenta que el colombiano viene de una lesión de tobillo, parece ser que no será tenido en cuenta para afrontar la Leagues Cup con el cuadro 'rayados'; esto, también pensando en decidir el futuro de Nelson, que está muy cerca de salir en esta ventana de transferencias.



¿Cuándo vuelve a jugar Monterrey?

El cuadro mexicano volverá a salir al ruedo este jueves 31 de julio frente a Cincinnati, correspondiente a las primera jornada de la Leagues Cup, que justamente, da cupo a la próxima edición del Mundial de Clubes, en caso de ganar el certamen.