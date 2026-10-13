El Bayern Múnich se mide este martes 13 de octubre frente al Viking FK, en Noruega, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El guajiro Luis Díaz llega afianzado como una de las máximas figuras del ataque 'bávaro', y por supuesto, se espera que sea de la partida.

¿Cómo llegan los clubes al partido por la Liga de Campeones?

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El gigante alemán llega en buena tónica a nivel europeo tras golear 5-0 al FK Bodø/Glimt en la primera jornada, aunque vienen de empatar 2-2 frente al Augsburgo por la Bundesliga el fin de semana. En dicho partido le anularon dos goles a 'Lucho'.

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Lo cierto es que el conjunto dirigido por Vincent Kompany busca imponer su jerarquía y asegurar seis puntos de seis posibles en el inicio del certamen europeo.



Viking, equipo noruego. Getty Images.

Por su parte, el Viking FK viene de caer 3-1 contra el Stuttgart en su debut en la Champions League. Sabiéndose inferiores en los papeles, apostaron por el factor ambiente, ya que su afición desveló al plantel 'bávaro' la madrugada de este martes con pirotecnia afuera del hotel de concentración para intentar sacar ventaja desde la tribuna.

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A qué hora juega HOY Luis Díaz en Viking FK vs. Bayern Múnich por la Champions League:

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich

Día: martes 13 de octubre del 2026.

martes 13 de octubre del 2026. Jornada: segunda fecha de la fase de liga.

segunda fecha de la fase de liga. Horario: 2:00 p.m. (Colombia).

2:00 p.m. (Colombia). Estadio: Viking Stadion, en Stavanger (Noruega).

Viking Stadion, en Stavanger (Noruega). Transmisión por TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, asistencias y más que haga Luis Díaz y compañía en el Bayern Múnich. Igualmente, la crónica y las reacciones de los protagonistas para que se agenda y no se pierda este compromiso por la Liga de Campeones de Europa.

