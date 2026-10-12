Este es el Viking, el exótico rival de Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Champions League

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá un desafío particular en la Champions League cuando se enfrente con el Viking FK, un equipo noruego que llega a la máxima competición europea después de protagonizar una temporada histórica en su país. El conjunto escandinavo se clasificó tras ganar la repesca y buscará demostrar que tiene argumentos para competir frente a uno de los clubes más importantes del continente.

El Viking atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente. En la temporada 2025, consiguió su primer título de la liga noruega en 34 años, un logro que le permitió regresar al primer plano del fútbol europeo. Ahora, afronta una nueva experiencia internacional con la ilusión de sorprender a rivales de mayor tradición y presupuesto.

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Uno de los aspectos particulares del club es su dirección técnica. Desde enero de 2021, el equipo ha sido conducido por Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, quienes comparten las responsabilidades como entrenadores principales. Aarsheim, además, conoce muy bien la institución, pues disputó 260 partidos con la camiseta del Viking durante su carrera como futbolista.

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En el terreno de juego, una de sus principales figuras es Zlatko Tripić. El capitán acumula más de 200 encuentros con el club, al que llegó en 2018, y fue reconocido como el mejor jugador de la primera división noruega en 2024. En aquella campaña marcó diez goles y entregó 16 asistencias en 28 partidos. Un año después, incluso mejoró sus registros goleadores y mantuvo su aporte creativo pese a disputar menos encuentros.

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Otra incorporación importante es Erik Botheim, delantero noruego de 26 años que llegó en septiembre procedente del Salernitana. El atacante ganó reconocimiento internacional en 2021, cuando jugaba para el Bodø/Glimt y marcó tres goles en dos partidos frente a la Roma por la Conference League. Antes de fichar por el Viking, registró 36 tantos en 91 compromisos con el equipo italiano.

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También sobresale Henrik Falchener, defensor central de 23 años que se consolidó rápidamente tras llegar desde la segunda división noruega en 2025. Su rendimiento fue determinante para el título liguero, al aportar seis goles y disputar casi toda la campaña.